ÖZET | Deportivo - Ponferradina maç sonucu: 2-1

Teknik direktör Fernando Vazquez'in kararıyla hafta içinde takımdan ayrı çalışan ancak sakatlanan bir futbolcunun yerine kadroya alınan 29 yaşındaki Emre Çolak, mavi-beyazlı ekibe üç puanı getiren isim oldu. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede ev sahibi ekip, 59. dakikada Alex Aizpuru Aizbitarte'nin golüyle geriye düştü.
90+2. dakikada Pablo Trigueros Estrada'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalayan Deportivo La Coruna, ikinci yarıda oyuna giren Emre Çolak'ın 90+5. dakikadaki golüyle galibiyete uzandı. Deportivo La Coruna, bu galibiyetin ardından puanını 44'e çıkarırken, Ponferradina 48 puanda kaldı.
(AA)
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