ÖZET | Fatih Karagümrük 5-1 BB Erzurumspor

Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile BB Erzurumspor karşılaştı.
Ligin iki yeni takımının İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşmasını evsahibi ekip 5-1 kazandı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 11 ve 45+4'te Badou Ndiaye, 28'de Lucas Biglia (penaltı), 71'de Alassane Ndao, 90+1'de Erik Sabo kaydetti.
BB Erzurumspor'un golünü 90'da Ricardo Gomes attı.
Ligde 3 maç (2 yenilgi, 1 beraberlik) sonra galip gelen teknik direktör Şenol Can yönetimindeki Fatih Karagümrük, puanını 11'e yükseltti.
Ligde üst üste ikinci kez mağlup olan Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı bir maçı eksik BB Erzurumspor ise 7 puanda kaldı.
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