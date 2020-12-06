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ÖZET | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-1

FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ  | 06.12.2020 16:18 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından, Fatih Karagümrük puanını 17 yaptı. Rizespor ise 12 puanda kaldı. Öte yandan Karadeniz ekibinin, 90+2'de bulduğu gol faul gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

ÖZET | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-1

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İstanbul ekibi 2-1 kazandı.

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  1. dakikada Alassane Ndao'nun golüyle öne geçen Fatih Karagümrük'e, 20'de Rizespor Yassine Meriah ile yanıt verdi. 25. dakikada tekrar sahne alan Alassane Ndao maçın skorunu tayin etti. Rizespor'un 90+2'de Emir Dilaver ile bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

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Bu sonuçla 3 maç sonra kazanan Fatih Karagümrük 17 puana yükseldi. Çaykur Rizespor ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Hatayspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

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FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR

Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Osman Gökhan Bilir xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Ramazan Civelek xx, Fatih Kuruçuk xx, Enzo Roco xx, Balkovec xx, Lucas Biglia xxx, Erik Sabo xx, Badou Ndiaye xxx (Yannis Salibur dk. 62 ? (Aatif Chahechouhe dk. 76 ?)), Ndao xxx, Jimmy Durmaz xxx (Vato Arveladze dk. 86 ?), Artur Sobiech xxx (Mevlüt Erdinç dk. 46 x)

Yedekler: Aykut Özer, Koray Altınay, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Muhammed Pehlivan, Zeki Yıldırım
Teknik Direktör: Şenol Can

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x (Tarık Çetin dk. 46 x), Morozyuk x, Emir Dilaver x, Meriah xx, Melnjak x, Abdullah Durak xx, Donsah x (Yasin Pehlivan dk. 73 x), Onur Bulut x (Michalak dk. 46 x), Baiano x (Tunay Torun dk. 41 x), Fernando Andrade x (Samudio dk. 62 x), Loic Remy x
Yedekler: Selim Ay, Talbi, Doğan Erdoğan, Mithat Pala, Skoda
Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Ndao (dk. 15 ve 25) (Fatih Karagümrük), Meriah (dk. 20) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Artur Sobiech, Mevlüt Erdinç, Vato Arveladze, Alparslan Erdem (Fatih Karagümrük), Donsah (Çaykur Rizespor)

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