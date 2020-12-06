ÖZET | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-1

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İstanbul ekibi 2-1 kazandı.
Bu sonuçla 3 maç sonra kazanan Fatih Karagümrük 17 puana yükseldi. Çaykur Rizespor ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Hatayspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Osman Gökhan Bilir xx
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Ramazan Civelek xx, Fatih Kuruçuk xx, Enzo Roco xx, Balkovec xx, Lucas Biglia xxx, Erik Sabo xx, Badou Ndiaye xxx (Yannis Salibur dk. 62 ? (Aatif Chahechouhe dk. 76 ?)), Ndao xxx, Jimmy Durmaz xxx (Vato Arveladze dk. 86 ?), Artur Sobiech xxx (Mevlüt Erdinç dk. 46 x)
Yedekler: Aykut Özer, Koray Altınay, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Muhammed Pehlivan, Zeki Yıldırım
Teknik Direktör: Şenol Can
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x (Tarık Çetin dk. 46 x), Morozyuk x, Emir Dilaver x, Meriah xx, Melnjak x, Abdullah Durak xx, Donsah x (Yasin Pehlivan dk. 73 x), Onur Bulut x (Michalak dk. 46 x), Baiano x (Tunay Torun dk. 41 x), Fernando Andrade x (Samudio dk. 62 x), Loic Remy x
Yedekler: Selim Ay, Talbi, Doğan Erdoğan, Mithat Pala, Skoda
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Goller: Ndao (dk. 15 ve 25) (Fatih Karagümrük), Meriah (dk. 20) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Artur Sobiech, Mevlüt Erdinç, Vato Arveladze, Alparslan Erdem (Fatih Karagümrük), Donsah (Çaykur Rizespor)
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