ÖZET | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-1

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İstanbul ekibi 2-1 kazandı.

dakikada Alassane Ndao'nun golüyle öne geçen Fatih Karagümrük'e, 20'de Rizespor Yassine Meriah ile yanıt verdi. 25. dakikada tekrar sahne alan Alassane Ndao maçın skorunu tayin etti. Rizespor'un 90+2'de Emir Dilaver ile bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla 3 maç sonra kazanan Fatih Karagümrük 17 puana yükseldi. Çaykur Rizespor ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Hatayspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Osman Gökhan Bilir xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Ramazan Civelek xx, Fatih Kuruçuk xx, Enzo Roco xx, Balkovec xx, Lucas Biglia xxx, Erik Sabo xx, Badou Ndiaye xxx (Yannis Salibur dk. 62 ? (Aatif Chahechouhe dk. 76 ?)), Ndao xxx, Jimmy Durmaz xxx (Vato Arveladze dk. 86 ?), Artur Sobiech xxx (Mevlüt Erdinç dk. 46 x)

Yedekler: Aykut Özer, Koray Altınay, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Muhammed Pehlivan, Zeki Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Can

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x (Tarık Çetin dk. 46 x), Morozyuk x, Emir Dilaver x, Meriah xx, Melnjak x, Abdullah Durak xx, Donsah x (Yasin Pehlivan dk. 73 x), Onur Bulut x (Michalak dk. 46 x), Baiano x (Tunay Torun dk. 41 x), Fernando Andrade x (Samudio dk. 62 x), Loic Remy x

Yedekler: Selim Ay, Talbi, Doğan Erdoğan, Mithat Pala, Skoda

Teknik Direktör: Stjepan Tomas