ÖZET | Fenerbahçe-Göztepe: 0-1

Fenerbahçe'de yedekler arasında ise Harun Tekin, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül yer aldı.

Erol Bulut, geçen hafta Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ini Göztepe karşısında da sahaya sürdü. Sarı-lacivertli takım, maça Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil , Valencia ve Thiam ile başladı.

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, oynadıkları son maça göre ilk 11'de değişiklik yapmadı.

Göztepe'de 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı takımda sol diz iç yan bağında zorlanma tespit edilen Berkan Emir, sağ kalça adalesinde gerilme ve ödem bulunan Peter Zulj ile sağ uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edilen Lamine Gassama karşılaşmada forma giyemedi. Teknik direktör Ünal Karaman, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre bu oyuncuların yerine Murat Paluli, Dzenan Burekovic ve Fousseni Diabate'ye şans verdi.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Dimitrios Pelkas, 22 gün sonra kadroya alındı. Yunan futbolcu, Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakada arka adalesinden sakatlanmıştı. Pelkas, bu süreçte ligde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta forma giyememişti.

1-0'dan sonra Fenerbahçe, Göztepe kalesine daha çok adamla yüklenmeye başladı. Merkezi kalabalık şekilde kapatan Göztepe'ye karşı sarı lacivertliler, kanatları kullandı. Göztepe stoperleri Alpaslan ve Atınç ise bu toplarda etkili oldular ve Fenerbahçeli futbolculara vuruş şansı vermediler.

Fousseni Diabate'nin korner sonrası karambolde gönderdiği uzun pasla orta sahanın hemen önünde topla buluşan Halil Akbunar, önce Caner Erkin'i ve ardından kalesini terk eden Altay Bayındır'ı ekarte ederek ilerledi ve sol çaprazdan boş kaleye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Adis Jahovic'in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Cherif Ndiaye, Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Ndiaye, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Altay Bayındır'ı geçemedi.

Fenerbahçe mücadeleye topa sahip olarak ve hücum anlayışıyla başladı. İlk dakikalarda kanatlardan etkili olmaya çalışan Fenerbahçe'ye karşı kontrataklarla gelen Göztepe, 8. dakikada ilk tehlikeli atağını düzenledi.

Topa yüzde 70'le sahip olan Fenerbahçe'nin ilk yarıda iki kez beraberlik fırsatından yararlanamadı. 29'da Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından çektiği şutu İrfan Can kornere çeldi. 42'de ise Valencia sıfıra inip altıpas önüne çıkardı, Sosa'nın tek vuruşunda ise İrfan Can geçit vermedi.

ENNER VALENCIA, UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

İlk yarıyı konuk ekip Göztepe, Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe, ikinci yarıya aynı 11'le ve beraberlik golü arayışıyla başladı. İlk dakikalarda Enner Valencia, iki kez ceza sahası dışından Göztepe kalesini yokladı. Göztepe ise Cherif Ndiaye ile net bir fırsattan yararlanamadı.

Fenerbahçe'de ilk değişiklikler 56'da geldi. Mame Thiam ve Nazım Sangare oyundan çıkarken Dimitris Pelkas ve Gökhan Gönül oyuna dahil oldu.

FENERBAHÇE'NİN BASKISI SONUÇ VERMEDİ

Dakikalar ilerledikçe Fenerbahçe'nin baskısı arttı. Göztepe ise tüm hatlarıyla kapandı ve karşıladığı topları uzun vurmaya başladı.

Katı Göztepe savunmasını aşamayan Fenerbahçe'de Mbwana Samatta ve Sinan Gümüş, 73. dakikada Enner Valencia ve Osayi-Samuel'in yerine oyuna dahil oldular. Göztepe'de ise Adis Jahovic yerine Anderson Esiti oyuna girdi.