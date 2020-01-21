ÖZET | Fenerbahçe - Kayserispor maç sonucu: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk etti. Sarı lacivertliler ilk yarıda bulduğu gollerle Kayserispor'u 2-0 yenerek turladı. Fenerbahçe'ye turu getiren goller Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'ten geldi. Fenerbahçe - Kayserispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

YENİ TRANSFER TRİBÜNDE

Fenerbahçe’nin Eintracht Frankfurt’dan kiraladığı Simon Falette, Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 2. Maçını tribünden takip etti. Locada maçı takip eden Fallette’ye müsabaka öncesi sarı-lacivertli taraftarlar ilgi gösterirken, fotoğraf çektirdi.

ZAJC 49 GÜN SONRA SAHADA

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan mücadelede Miha Zajc 49 gün sonra sarı-lacivertli formaya kavuştu. 14 Aralık’ta idmanda sakatlanan Sloven orta saha oyuncusu o günden bu yana takımdan uzaktı. Miha Zajc, 76. dakikada Max Kruse’un yerine oyuna dahil oldu. Zajc, en son kupada 3 Aralık’ta 5. tur ilk maçında İstanbulspor karşısında forma giymişti.

MEHMET EKİCİ İLK KEZ SAHADA

Süper Lig’in ilk yarısında A Takım listesine yazılmayan Mehmet Ekici, ikinci yarıda lisansının çıkartılmasının ardından kupada Kayserispor karşısında forma giydi. Ekici böylece bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giymiş oldu.

Fenerbahçe’de Mehmet Ekici ligin ilk yarısında ilk 3 haftada kadroda yer almış, ancak oynamamıştı. Tecrübeli futbolcu Mehmet Ekici daha sonra A takım listesine yazılmadığı için ilk yarıda formasından uzak kaldı. Ekici, Kayserispor mücadelesinde ilk maçta olduğu gibi rövanşta da yedek soyundu. Maçın 85. dakikada Rodrigues’in yerine oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. 29 yaşındaki futbolcu en son geçen sezon ligin son maçında 26 Mayıs 2019 tarihinde Antalyaspor karşısında forma giymişti.