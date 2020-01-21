ÖZET | Fenerbahçe - Kayserispor maç sonucu: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk etti. Sarı lacivertliler ilk yarıda bulduğu gollerle Kayserispor'u 2-0 yenerek turladı. Fenerbahçe'ye turu getiren goller Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'ten geldi. Fenerbahçe - Kayserispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Fenerbahçe’nin Eintracht Frankfurt’dan kiraladığı Simon Falette, Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 2. Maçını tribünden takip etti. Locada maçı takip eden Fallette’ye müsabaka öncesi sarı-lacivertli taraftarlar ilgi gösterirken, fotoğraf çektirdi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan mücadelede Miha Zajc 49 gün sonra sarı-lacivertli formaya kavuştu. 14 Aralık’ta idmanda sakatlanan Sloven orta saha oyuncusu o günden bu yana takımdan uzaktı. Miha Zajc, 76. dakikada Max Kruse’un yerine oyuna dahil oldu. Zajc, en son kupada 3 Aralık’ta 5. tur ilk maçında İstanbulspor karşısında forma giymişti.
Süper Lig’in ilk yarısında A Takım listesine yazılmayan Mehmet Ekici, ikinci yarıda lisansının çıkartılmasının ardından kupada Kayserispor karşısında forma giydi. Ekici böylece bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giymiş oldu.
Fenerbahçe’de Mehmet Ekici ligin ilk yarısında ilk 3 haftada kadroda yer almış, ancak oynamamıştı. Tecrübeli futbolcu Mehmet Ekici daha sonra A takım listesine yazılmadığı için ilk yarıda formasından uzak kaldı. Ekici, Kayserispor mücadelesinde ilk maçta olduğu gibi rövanşta da yedek soyundu. Maçın 85. dakikada Rodrigues’in yerine oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. 29 yaşındaki futbolcu en son geçen sezon ligin son maçında 26 Mayıs 2019 tarihinde Antalyaspor karşısında forma giymişti.
8. dakikada Tolgay’ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rami’nin sert şutunda kaleci İsmail iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.
10. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Gustavo’nun pasında penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Kruse’un plase şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
23. dakikada ceza sahası dışından Tolgay’ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci İsmail’den döndü. Dönen topu takip eden Ferdi’nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
44. dakikada ceza sahası içinden Rodrigues’in yerden ortaladığı topa Mevlüt’ün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45. dakikada Kruse'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt'ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
60. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rodrigues’in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci İsmail oyun alanına çeldi.
75. dakikada sağ kanattan Rodrigues’in ortasında Tolgay’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmail’de kaldı.
76. dakikada Lopes’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique’nin kaleci Harun’u geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Dirar kornere gönderdi.
89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi’nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta gitti.
Stat: Ülker
Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Kamil Çetin
Fenerbahçe: Harun Tekin, Dirar (Dk. 85 Isla), Rami, Jailson, Deniz Türüç, Luiz Gustavo, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigues (Dk. 85 Mehmet Ekici), Kruse (Dk. 76 Zajc), Mevlüt Erdinç
Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Lopes, Rienstra, Oğuzhan Çapar, Yasir Subaşı (Dk. 63 Pedro Henrique), Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Situm, Canpanharo (Dk. 68 Uzodimma), Emre Demir (Dk. 76 Mesanovic), Kravets
Goller: Dk. 23 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 45 Mevlüt Erdinç (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 50 Djedje (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 64 Tolgay Arslan, Dk. 78 Dirar (Fenerbahçe)
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