ÖZET | Galatasaray-Adana Demirspor maç sonucu: 1-0

Galatasaray, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü 7. dakikada Feghouli kaydetti.
Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ı 3-1 yenmişti.
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