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  4. ÖZET | Galatasaray-Adana Demirspor maç sonucu: 1-0

ÖZET | Galatasaray-Adana Demirspor maç sonucu: 1-0

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.01.2020 19:53 | Son Güncelleme

Galatasaray, ikinci hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 7. dakikada Feghouli kaydetti.

Galatasaray, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü 7. dakikada Feghouli kaydetti.

Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ı 3-1 yenmişti.

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Galatasaray-Adana Demirspor adana demirspor Galatasaray Feghouli

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