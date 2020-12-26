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ÖZET | Göztepe 1-1 Karagümrük

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.12.2020 18:05 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı.

ÖZET | Göztepe 1-1 Karagümrük

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un takımı Göztepe ile Şenol Can'ın çalıştırdığı Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibinin golünü 11. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti. Göztepe atağında Mossoro sağ kanattan hareketlenen Murat'ı gördü, onun ceza alanına çevirdiği topta savunma müdahale edemedi. Altı pas üzerinde topla buluşan Ndiaye düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Karagümrük'ün golü 76'da Lucas Biglia'dan geldi. Biglia'nın doğrudan kaleye kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti ve skora tekrar denge geldi.

KARAGÜMRÜK'ÜN GOLLERİ İPTAL

  1. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza alanına gelen topu Fatih çevirdi, karambolde kalan topu Ndiaye topu ağlara gönderdi. Hakem Sarper Barış Saka'nın VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle gol iptal edildi. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Soner'in ara pasında ceza alanında topla buluşan Ndiaye, fileleri sarstı ancak yardımcı hakemin bayrağı kalktı.

GÖZTEPE 3 HAFTA SONRA PUAN ALDI

Alınan bu sonucun ardından Göztepe 19 puana yükselirken 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından 1 puan aldı. Fatih Karagümrük ise 21 puana çıktı

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe BAY geçecek. Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk edecek.

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