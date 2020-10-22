ÖZET | İstanbulspor - Akhisarspor: 2-2

TFF 1. Lig'de 6. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Akhisarspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaştı. Maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmada Akhisarspor'un golleri 10. ve 42. dakikalarda Irfan Hadzic'ten geldi. İstanbulspor'un golleri 90. dakikada Papa Diouf ve 90+6'da İbrahim Yılmaz'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte İstanbul ekibi puanını 13'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Akhisarspor ise puanını 6'ya yükseltti ve 12. sırada yer aldı.
İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Eskişehirspor ile karşılaşacak. Akhisar ekibi aynı haftada Bursaspor ile sahasında karşılaşacak.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Burak Pakkan, Bilal Gölen, Suat Güz
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Atchom, Mehmet Yeşil, Wellington, Ali Yaşar (Dk. 86 Melih Kabasakal), Levent Ayçiçek (Dk. 59 Egehan Gök), Issiah (Dk. 55 Diouf), Onur Ergün, Rroca, Ali Dere (Dk. 55 Tayyip Ebrar Cumur), Abazaj (Dk. 86 İbrahim Yılmaz)
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Göksu Mutlu, Kadir Keleş (Dk. 72 Çekdar Orhan), Ali Kaan Güneren, Rotman (Dk. 24 Onurcan Güler), Bjarnason, Musa Nizam, Taha Yalçıner, Hadzic (Dk. 70 Bertuğ Bayar)
Goller: Dk. 90 Diouf, Dk 90+6 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 10 ve Dk.42 Hadzic (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Ali Dere, Dk. 79 Mehmet Yeşil, Dk. 86 Wellington (İstanbulspor), Dk. 18 Taha Yalçıner, Dk. 72 Kadir Keleş, Dk. 79 Onurcan Güler, Dk. 82 Lukac, Dk. 90+1 Ali Kaan Güneren (Akhisarspor)
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