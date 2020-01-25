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ÖZET | Kasımpaşa 1-2 Alanyaspor maç sonucu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.01.2020 19:17 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı. Kasımpaşa - Alanyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-1'lik skorla kazandı. Kasımpaşa - Alanyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, defans oyuncusu Caulker'in asistlerinden 34. dakikada Cisse ve 73. dakikada Salih Uçan'dan geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 66. dakikada penaltıdan Ricardo Quaresma kaydetti. Öte yandan Kasımpaşa'da Hajradinovic, 90+3. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor üst üste 4. galibiyetini aldı ve 35 puana yükseldi. Art arda 4. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada sol taraftan Bakasetas’ın kullandığı kornerde kale önünde Junior Fernandes’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
  2. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ndongala’nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Morafana’da kaldı.

  3. dakikada sol taraftan Bakasetas köşe vuruşunda içeri orta yaptı. Kale önünde Caulker’ın kafa vuruşunda topu önünde bulan Cisse yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
    45+1. dakikada Junior Fernandes’in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Nsakala’nın çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

  • dakikada Bakasetas’ın pasında ceza yayı önünde Djalma Campos’un şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih’te kaldı.
  • dakikada Wellinton’ın Sarlija’ya yaptığı müdahaleyi hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi.
  • dakikada Quaresma’nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Morafana’nın sağından ağlara gitti. 1-1
  • dakikada sol taraftan Bakasetas’ın içeri çevirdiği topu Caulker arkaya aşırdı. Arka direkte Salih’in yerden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
  • dakikada sağ taraftan Quaresma’nın son çizgiye inerek içeri yaptığı ortada Aytaç kafa vuruşunu yaptı. Aytaç’ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

    • KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇ DETAYLARI

    Stat: Recep Tayyip Erdoğan
    Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin , Kamil Çetin
    Kasımpaşa: Fatih xx, Trpan , Sarlija , Brecka , Haddadi, Aytaç , Tarkan (Anıl Koç dk. 80 ), Quaresma , Ndongala (İlhan Depe dk. 46 x), Hajradinovic , Koita (Ahmet Hakan Demirli dk. 85 )
    Yedekler: Murat Can Yıldız, Mehmet Enes Sarı, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, Çağatay Kurukalıp, Fernandes
    Teknik Sorumlu: Erkan Çoker
    Aytemiz Alanyaspor: Marafona , Baiano (Onur Bulut dk. 46 ), Wellinton , Caulker , Nsakala, Siopis, Salih Uçan (Ceyhun dk. 80 ), Djalma Campos (Efecan dk. 63 ), Junior Fernandes , Bakasetas , Cisse
    Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Mustafa Pektemek, Umut Güneş, Tzavellas, Emircan Altıntaş, Bammou
    Teknik Direktör: Erol Bulut
    Goller: Cisse (dk. 34), Salih (dk. 73) (Aytemiz Alanyaspor), Quaresma (dk. 67 pen.) (Kasımpaşa)
    Kırmızı kart: Hajradinovic (dk. 90+3) (Kasımpaşa)
    Sarı kartlar: Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Tarkan Serbest, Haddadi, Aytaç Kara (Kasımpaşa)

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