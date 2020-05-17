ÖZET| Köln - Mainz 2-2

Bundesliga 26.hafta maçında Köln ile Mainz 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takım 2-0 öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamadı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mainz, puanını 27 yaptı ve düşme hattında biraz daha uzaklaştı. Köln ise puanını 33 yaptı. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı Mainz 3-1 galip bitirmişti.
Maça hızlı başlayan Köln, 6.dakikada Mark Uth'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda 53.dakikada Kainz durumu 2-0'a getirdi. Konuk ekip Mainz, 61.dakikada Awoniyi ve 72.dakikada Kunde'nin golleriyle sahadan puanla ayrılmayı başardı.
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