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ÖZET| Köln - Mainz 2-2

ALMANYA HABERLERİ  | 17.05.2020 18:32 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga’nın 26’ncı haftasında günün ilk maçında Köln ile Mainz karşı karşıya geldi. Tam 4 gole sahne olan maçta kazanan çıkmadı.

ÖZET| Köln - Mainz 2-2

Bundesliga 26.hafta maçında Köln ile Mainz 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takım 2-0 öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamadı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mainz, puanını 27 yaptı ve düşme hattında biraz daha uzaklaştı. Köln ise puanını 33 yaptı. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı Mainz 3-1 galip bitirmişti.

Maça hızlı başlayan Köln, 6.dakikada Mark Uth'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda 53.dakikada Kainz durumu 2-0'a getirdi. Konuk ekip Mainz, 61.dakikada Awoniyi ve 72.dakikada Kunde'nin golleriyle sahadan puanla ayrılmayı başardı.

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