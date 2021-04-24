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ÖZET | Konyaspor 0-0 Hatayspor

24.04.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 37. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Hatayspor 0-0 berabere kaldı.

ÖZET | Konyaspor 0-0 Hatayspor

Süper Lig'de 37. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un takımı Konyaspor ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Hatayspor kalesini kenar ortalarıyla geçmek isteyen Konyaspor ceza sahasına 25 top gönderirken, kaleye isabet eden şutlarda önce savunma, sonrasında ise kaleci Munir'i geçemedi. Özellikle son bölümde etkisini arttıran Konyaspor gol bulamazken, Hatayspor da kontra ataklarda istediği pozisyonlara ulaşamadı

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 42 yaparken, kazanamama serisi 5 maça yükseldi. Hatayspor ise 54 puana ulaştı ve kaybetmeme serisi 3 maça çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Hatayspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Konyaspor'da cezalı duruma düşen ve maçın ardından da itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Skubic ile sarı kart cezalısı durumuna düşen Abdulkerim Bardakçı, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in 37. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

  1. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutunda top, kaleci Munir'de kaldı.

  2. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda top yerden sekerek az farkla auta gitti.

  3. dakikada sağdan Guilherme'nin kullandığı köşe atışında Rahmanovic'in kafa vuruşunda kaleci Munir, meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak kornere çeldi.

  4. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Akintola'nın kafa vuruşunda top kaleci Sehic'ten döndü. Topu önünde bulan Boupendza'nın vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha kaleciden oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında kaleye yakın bir noktada topla buluşan Kamara'nın sert şutunda deneyimli file bekçisi gole izin vermedi.

  5. dakikada Sekidika'nın ceza sahası sağ çaprazından sert vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

  6. dakikada Skubic ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şut üstten auta gitti.

  • dakikada Boupendza'nın ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

  • dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın sol kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top kaleci Munir'de kaldı.

  • dakikada Kravets'in sağ kanattan ortasında, Sekidika'nın gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

    • 90+4. dakikada hakem Atilla Karaoğlan, Skubic'in pozisyonuna itiraz eden teknik direktör İlhan Palut'a ve rakip takımın yardımcı antrenörüne sarı kart gösterdi.

    Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye
    Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci
    İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 46 Diomande), Hadziahmetovic, Sekidika, Rahmanovic (Dk. 67 Kravets), Bytyqi (Dk. 75 Shengelia), Cikalleshi (Dk. 85 Daci)
    Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Sackey, Aabid (Dk. 64 Muhammed Mert), Kamara, Riberio, Akintola (Dk. 90+2 Burak Can Çamoğlu), Boupendza
    Sarı kartlar: Dk. 65 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 70 Diomande, Dk. 90+3 Skubic, Dk. 90+3 İlhan Palut (Teknik direktör) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 77 Kamara (Atakaş Hatayspor)

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    Hatayspor Konyaspor
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