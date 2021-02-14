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ÖZET | Konyaspor - Denizlispor maç sonucu: 2-0

14.02.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Konyaspor - Denizlispor maç sonucu: 2-0

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında evinde ağırladığı Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi. 18 puanla 21. sırada bulunan konuk takım böylelikle bu haftayı puansız kapatırken, Konyaspor 6 hafta sonra galibiyet yüzü gördü.

Süper Lig'in 25. Haftasında Denizlispor deplasmanda Konyaspor’a konuk oldu. 90 dakika sonunda mağlubiyetle ayrılan Denizlispor kalesinde 52. ve 80. dakikalarda gol gördü.

İlk yarı baskı yapamayan Konyaspor ikinci yarı topa hakim olarak yaptığı ataklarla ikinci yarı golleri buldu. Böylelikle 25. hafta sonunda da küme düşme potasından kurtulamayan Denizlispor 18 puanla sonuncu sırada yer alırken, Konyaspor ise maç fazlasıyla 27 puanla 12. sıraya yerleşti. Hakan Kutlu yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip bu sonuçla beraber 4 maçta 4 puan toplayabildi.

Konyaspor, gelecek hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Denizlispor ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

KONYASPOR - DENİZLİSPOR

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Candaş Elbil xx

Konyaspor: Eray xx, Skubic x, Ahmet Çalık xxx, Abdülkerim xxx, Guilherme xx, Diomande xx (Adil dk. 88 ?), Sekidika xx (Rahmanovic dk. 87 ?), Milosevic xxx (Daci dk. 88 ?), Musa xx (Oğuz Kağan dk. 70 x), Miya xxx (Shengelia dk. 76 xx), Cikalleshi xx
Yedekler: Erten, Bütüçi, Kravets, Barış, Eduok,
Teknik Direktör: İlhan Palut

Denizlispor: Cenk x, Lopes x (Özer dk. 59 x), Leismann xxx, Mustafa xx, Sakıb x (Ben Mohamed dk. 89 ?), Hasan xx (Bakalorz dk. 73 x), Sagal xx, Murawski xx, Kubilay xx (Mesanovic dk. 73 x), Ahmed Yasin xx (Dossevi dk. 59 xx), Rodallega xx
Yedekler: Pantilimon, Muhammet, Diskerud, Eren, Ali Yavuz
Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Abdülkerim (dk. 52), Sekidika (dk. 80) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Lopes, Rodallega (Denizlispor), Guilherme, Oğuz Kağan, Adil (Konyaspor)

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