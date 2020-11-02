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ÖZET | Lille - Olympique maç sonucu: 1-1

FRANSA HABERLERİ  | 02.11.2020 10:04 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille ile Cenk Özkacar'ın takımı Lyon karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı. Müsabakanın ilk devresi 1-1 sona ererken, Lille'in golünde Burak Yılmaz asist yaptı. Sahada basmadık yer bırakmayan Burak ile ilgili yapılan paylaşımda, "Biri Türkçe 'O her yerde' demesini biliyor mu? Kral Burak Yılmaz maça ne inanılmaz başlangıç yaptı" ifadeleri kullandı.

ÖZET | Lille - Olympique maç sonucu: 1-1

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasındaki Lille-Olympique Lyon karşılaşması 1-1 sonuçlandı. Ev sahibi takım Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın asistiyle Jonathan Bamba'nın 23. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in 41. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla Olympique Lyon skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci devresinde Marcelo'nun 50. dakikada kırmızı kart görmesiyle konuk takım 10 kişi kaldı. Başka gol sesinin çıkmadığı mücadele 1-1 beraberlikle bitti.

Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken Yusuf Yazıcı oyuna 67. dakikada girdi. Lille, puanını 18'e çıkararak lider Paris Saint-Germain'in (PSG) 2 puan gerisinde kaldı. Olympique Lyon ise puanını 14'e yükseltti.

Bu arada, karşılaşmanın 31. dakikasında Lille ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Biri Türkçe 'O her yerde' demesini biliyor mu? Kral Burak Yılmaz maça ne inanılmaz başlangıç yaptı" ifadeleri kullanılarak Yılmaz'a övgülerde bulunuldu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS

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