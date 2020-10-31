ÖZET | Liverpool 2-1 West Ham United

İngiltere Premier Lig'de 7. hafta maçında Liverpool ile West Ham United karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan öata kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Liverpool oldu.
West Ham United'ın tek golünü 10. dakikada Pablo Fornals kaydetti. Liverpool'un galibiyet golleri 42. dakikada (penaltı) Muhammed Salah ve 85. dakikada Diogo Jota'dan geldi.
Evinde 63 lig maçında (52 G, 11B) mağlubiyet yüzü görmeyen Liverpool kendi rekorunu (1978-1980) egale etti.
Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 16'ya yükseltti. West Ham United 8 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Manchester City'ye konuk olacak. West Ham, Fulham'ı ağırlayacak.
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