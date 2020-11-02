ÖZET | Manchester United - Arsenal maç sonucu: 0-1

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Arsenal'i ağırladı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında daha atak bir oyun sergileyen Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang'ın 69. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Arsenal puanını 12'ye yükseltirken, lige iyi başlangıç yapamayan Manchester United ise 7 puanda kaldı.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: AA / REUTERS
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