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ÖZET | Manchester United - Arsenal maç sonucu: 0-1

İNGİLTERE HABERLERİ  | 02.11.2020 08:13 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Arsenal'a galibiyeti getiren gol 69. dakikada Pierre Aubameyang'dan geldi. Konuk takım, puanını 12'ye çıkararak maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Kırmızı Şeytanlar ise 7 puanla 15. sırada kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Medipol Başakşehir, Manchester United'ı 4 Kasım Çarşamba günü ağırlayacak.

ÖZET | Manchester United - Arsenal maç sonucu: 0-1

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Arsenal'i ağırladı.

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İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında daha atak bir oyun sergileyen Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang'ın 69. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Arsenal puanını 12'ye yükseltirken, lige iyi başlangıç yapamayan Manchester United ise 7 puanda kaldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: AA / REUTERS

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