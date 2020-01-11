SPOR
  4. ÖZET | Manchester United-Norwich City maç sonucu: 4-0

ÖZET | Manchester United-Norwich City maç sonucu: 4-0

İNGİLTERE HABERLERİ  | 11.01.2020 20:35 | Son Güncelleme

Premier Lig'de Norwich City'yi konuk eden Manchester United rakibini 4-0'lık farklı skorla devirdi. Goller Rashford (2), Martial ve Greenwood'dan geldi.

ÖZET | Manchester United-Norwich City maç sonucu: 4-0

Premier Lig'de üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Manchester United, 22. hafta maçında Norwich City'yi konuk etti.

  1. dakikada Marcus Rashford'un golüyle 1-0 öne geçen Manchester United ilk yarıyı bu sonuçla önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Kırmızı Şeytanlar 52. dakikada bir kez daha Rashford ile skoru buldu ve maçı 2-0'a taşıdı.

Bu golden yalnızca 2 dakika sonra, 54. dakikada Anthony Martial'in golü durumu 3-0'a getirirken Norwich City'nin de umutları tükendi. Maçta son sözü ise 18 yaşındaki Mason Greenwood kaydetti. Sezonun gözde isimlerinden olan Greenwood 76. dakikada skoru tayin etti ve Manchester United rakibini 4-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Manchester United 34 puanla 5. sıraya otururken 14 puanda kalan Norwich City son sırada yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Çağlarlı Leicester evinde yıkıldıÇağlarlı Leicester evinde yıkıldı
Cenk Tosun siftah yaptıCenk Tosun siftah yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manchester United-Norwich City Premier Lig Marcus Rashford Anthony Martial Mason Greenwood

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

UEFA'nın kararını açıkladı

UEFA'nın kararını açıkladı

G.Saray'dan sürpriz transfer atağı!

G.Saray'dan sürpriz transfer atağı!

Serdar Aziz o pozisyon hakkında konuştu

Serdar Aziz o pozisyon hakkında konuştu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Herkes o taraftarı konuşuyor!

Herkes o taraftarı konuşuyor!

De Gea’dan inanılmaz hata

De Gea’dan inanılmaz hata

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Chelsea-Burnley maç sonucu: 3-0

Chelsea, Burnley'i rahat geçti

ÖZET | Manchester United-Norwich City maç sonucu: 4-0

ManU, Norwich'i fena dağıttı

ÖZET | Leicester City-Southampton maç sonucu: 1-2 (Çağlar Söyüncü 90 dakika oynadı)

Çağlarlı Leicester evinde yıkıldı

ÖZET | Crystal Palace-Arsenal maç sonucu: 1-1

Cenk Tosun siftah yaptı

Cenk Tosun'un yeni takımı Crystal Palace! İşte Cenk Tosun'un bonservis bedeli

İşte Cenk Tosun'un yeni takımı

Harry Kane nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak

Tottenham'da büyük sakatlık şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.