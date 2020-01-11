ÖZET | Manchester United-Norwich City maç sonucu: 4-0

Premier Lig'de üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Manchester United, 22. hafta maçında Norwich City'yi konuk etti.
Bu golden yalnızca 2 dakika sonra, 54. dakikada Anthony Martial'in golü durumu 3-0'a getirirken Norwich City'nin de umutları tükendi. Maçta son sözü ise 18 yaşındaki Mason Greenwood kaydetti. Sezonun gözde isimlerinden olan Greenwood 76. dakikada skoru tayin etti ve Manchester United rakibini 4-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Manchester United 34 puanla 5. sıraya otururken 14 puanda kalan Norwich City son sırada yer aldı.
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