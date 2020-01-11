ÖZET | Manchester United-Norwich City maç sonucu: 4-0

Premier Lig'de üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Manchester United, 22. hafta maçında Norwich City'yi konuk etti.

dakikada Marcus Rashford'un golüyle 1-0 öne geçen Manchester United ilk yarıyı bu sonuçla önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Kırmızı Şeytanlar 52. dakikada bir kez daha Rashford ile skoru buldu ve maçı 2-0'a taşıdı.

Bu golden yalnızca 2 dakika sonra, 54. dakikada Anthony Martial'in golü durumu 3-0'a getirirken Norwich City'nin de umutları tükendi. Maçta son sözü ise 18 yaşındaki Mason Greenwood kaydetti. Sezonun gözde isimlerinden olan Greenwood 76. dakikada skoru tayin etti ve Manchester United rakibini 4-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Manchester United 34 puanla 5. sıraya otururken 14 puanda kalan Norwich City son sırada yer aldı.

