ÖZET | Milan 3-3 Roma

İtalya Serie A'nın 5. hafta mücadelesinde Milan ile ROma karşı karşıya geldi.
San Siro'da oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi ve taraflar puanları paylaştı.
Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Zlatan Ibrahimovic'in golüyle öne geçen Milan'a 14. dakikada Dzeko'nun golü beraberliği getirdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Dakikalar 79'u gösterdiğinde Hakan Çalhanoğlu'nun kazandırdığı penaltıyı 79. dakikada Zlatan Ibrahimovic gole çevirerek Milan'ı 3. kez öne geçirdi. 84. dakikada Kubulla'nın golü yeniden skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda hareketli anlar geçmesine rağmen skor değişmedi ve mücadele 3-3 sona erdi.
Bu skorun ardından Milan 4'te 4 ile başladığı sezonun ilk puan kaybını yaşadı ve 13 puana yükseldi. Roma ise 8 puana çıktı.
Beşiktaş'ın yeni yıldızından açıklama! eddedemezdim"
Sergen Yalçın'dan flaş açıklama: Güvencem...
Galatasaray'dan flaş açıklama!
F.Bahçe'den flaş Emre Belözoğlu açıklaması
Galatasaray'da kritik toplantı sonrası açıklama!
Ünlü teknik adamdan F.Bahçe itirafı
Milan’da 5 kişi koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'de en büyük transfer
Çakır ve Palabıyık'a Devler Ligi'nde görev
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
Süper Lig'de Abdullah Avcı sesleri
Juventus puan kaybetmeye devam ediyor
''Benden beklentiyi öğreniyorum''
İşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leri
Ruhr derbisinde fark var!
Lewandowski hat-trick yaptı, Frankfurt dağıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum