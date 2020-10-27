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ÖZET | Milan 3-3 Roma

İTALYA HABERLERİ  | 27.10.2020 07:40 | Son Güncelleme

Serie A lideri Milan, 3 kez öne geçtiği maçta Roma ile 3-3 berabere kalarak sezonun ilk puan kaybını yaptı.

ÖZET | Milan 3-3 Roma

İtalya Serie A'nın 5. hafta mücadelesinde Milan ile ROma karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi ve taraflar puanları paylaştı.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Zlatan Ibrahimovic'in golüyle öne geçen Milan'a 14. dakikada Dzeko'nun golü beraberliği getirdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

  1. dakikada Saelemaekers'in golü Milan'ı ikinci kez öne geçirdi ve takımını öne geçirdi. 71. dakikada Roma penaltı kazanırken Veretout skoru 2-2 yapıp yeniden beraberliği yakaladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU PENALTI KAZANDIRDI

Dakikalar 79'u gösterdiğinde Hakan Çalhanoğlu'nun kazandırdığı penaltıyı 79. dakikada Zlatan Ibrahimovic gole çevirerek Milan'ı 3. kez öne geçirdi. 84. dakikada Kubulla'nın golü yeniden skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda hareketli anlar geçmesine rağmen skor değişmedi ve mücadele 3-3 sona erdi.

Bu skorun ardından Milan 4'te 4 ile başladığı sezonun ilk puan kaybını yaşadı ve 13 puana yükseldi. Roma ise 8 puana çıktı.

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