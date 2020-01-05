ÖZET | Pınar Karşıyaka: 80 - Anadolu Efes: 82 maç sonucu

ING Basketbol Süper Ligi 2019-2020 sezonu ilk devrenin son haftasında normal süresi 73-73 eşitlikle tamamlanan müsabakada Anadolu Efes, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 82-80 mağlup etti. Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 11-10 üstün geçen Anadolu Efes önüde M'Baye ile üstünlük kuran Pınar Karşıyaka son 3 dakikaya 15-14 önde girdi. Larkin ve Micic'le 3 sayılık basketler bulan Anadolu Efes, Buğrahan'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle periyodu 23-18 galip tamamladı.

İkinci periyodun başında Micic ve Pleiss'le basketler bulan konuk ekip, 16. dakikada Singleton'un faul atışından bulduğu sayılarla farkı 11 sayıya çıkardı: 34-23. Devrenin son dakikasına 40-30 önde giren Anadolu Efes, ikinci periyodu 42-32 üstün bitirdi.

Üçüncü periyoda Metecan Birsen, Taylor ve Morgan'ın sayılarıyla başlayan ev sahibi ekip, 24. dakikada farkı 3 sayıya (41-44) kadar indirdi. Savunmada etkili bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, periyodun bitimine 2 dakika kala Kennedy'nin basketiyle 49-49 eşitliği yakaladı. Rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Anadolu Efes, periyodu 52-50 galip tamamladı.