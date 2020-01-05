ÖZET | Pınar Karşıyaka: 80 - Anadolu Efes: 82 maç sonucu

ING Basketbol Süper Ligi 2019-2020 sezonu ilk devrenin son haftasında normal süresi 73-73 eşitlikle tamamlanan müsabakada Anadolu Efes, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 82-80 mağlup etti. Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 11-10 üstün geçen Anadolu Efes önüde M'Baye ile üstünlük kuran Pınar Karşıyaka son 3 dakikaya 15-14 önde girdi. Larkin ve Micic'le 3 sayılık basketler bulan Anadolu Efes, Buğrahan'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle periyodu 23-18 galip tamamladı.
İkinci periyodun başında Micic ve Pleiss'le basketler bulan konuk ekip, 16. dakikada Singleton'un faul atışından bulduğu sayılarla farkı 11 sayıya çıkardı: 34-23. Devrenin son dakikasına 40-30 önde giren Anadolu Efes, ikinci periyodu 42-32 üstün bitirdi.
Üçüncü periyoda Metecan Birsen, Taylor ve Morgan'ın sayılarıyla başlayan ev sahibi ekip, 24. dakikada farkı 3 sayıya (41-44) kadar indirdi. Savunmada etkili bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, periyodun bitimine 2 dakika kala Kennedy'nin basketiyle 49-49 eşitliği yakaladı. Rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Anadolu Efes, periyodu 52-50 galip tamamladı.
Dördüncü periyoda Taylor'un 3 sayılık basketiyle başlayan ve 53-52 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, Taylor'un etkinliğini sürdürdüğü bölümde Metecan Birsen'in 3 sayılık basketiyle 34. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 62-56. Anadolu Efes'in Shane Larkin'le yakaladığı 7-0'lık seriyle tekrar 63-62 öne geçtiği müsabakada son 20 saniyeye 73-73 eşitliklikle girildi. İki takımın da birer hücumdan faydalanamadığı müsabakanın normal süresi 73-73 berabere sona erdi.
Uzatma periyoduna 7-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 7 sayıya (80-73) çıkaran Anadolu Efes'e 7-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka bitime 1 dakika 27 saniye kala 80-80 eşitliği yakaladı. Son hücumda Larkin'le hücumu değerlendiren Anadolu Efes, müsabakadan 82-80 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın 4. periyodunda Pınar Karşıyakalı taraftarların küfürlü tezahüratları nedeniyle hakemler tarafından anons yaptırıldı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Aytuğ Ekti, Erşan Kartal, Duhan Köyiçi
Pınar Karşıyaka: Taylor 17, Crocker 2, Metecan Birsen 15, M'Baye 11, Morgan 12, Yunus Sonsırma, Semih Erden 9, Onuralp Bitim, Kennedy 8, Nusret Yıldırım 6
Anadolu Efes: Larkin 21, Micic 20, Simon 6, Singleton 15, Pleiss 12, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer 8
Devre: 32-42
Normal süre: 73-73
5 faulle çıkanlar: 29.33 Semih Erden, 41.30 Morgan (Pınar Karşıyaka), 31.06 Sertaç Şanlı, 33.12 Pleiss (Anadolu Efes)
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