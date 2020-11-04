ÖZET | Real Madrid 3-2 İnter

Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Real Madrid sahasında Inter'i konuk etti.
Alfredo Di Stefano STadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 3-2 kazanarak üç puana uzandı.
Karşılaşmada gol perdesini açan isim 25. dakikada Real Madrid adına Benzema oldu. 33. dakikada kaptan Sergio Ramos farkı ikiye çıkarmayı başardı. Inter'i uyandıran isim ise 35. dakikada Lautaro Martinez oldu ve ilk yarı 2-1 Real Madrid üstünlüğü ile bitti.
İkinci yarıda eşitliği sağlamaya çalışan Inter bu isteğinde başarılı oldu ve 68'de Perisic skoru eşitledi. 80. dakikaya gelindiğinde Rodrygo attığı golle takımını öne geçirerek skoru 3-2 Real Madrid adına tescil etmeyi başardı.
Öte yandan Real Madrid kaptanı Sergio Ramos kariyerinin 100. golünü atmayı başardı.
Real Madrid B Grubu'nda 4 puana yükselirken ilk galibiyetini aldı. Inter ise 2 puanda kalarak haftayı grubun son sırasında tamamladı.
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