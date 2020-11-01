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ÖZET | Rizespor - Kayserispor maç sonucu : 1-0

FUTBOL HABERLERİ  | 01.11.2020 16:06 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, HES Kablo Kayserispor’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Karadeniz ekibine üç puanı getiren golü, son haftaların formda ismi Loic Remy kaydetti. Son 3 haftayı boş geçmeyen Fransız yıldız, ligdeki toplam gol sayısını 6'ya çıkardı. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 11'e yükseltirken, Kayserispor ise 6 puanda kaldı.

ÖZET | Rizespor - Kayserispor maç sonucu : 1-0

Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor ile Bayram Bektaş'ın takımı Kayserispor kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Rizespor 1-0'lık skorla galip tamamladı.

Maçın tek golünü 33. dakikada Loic Remy kaydetti. Yıldız forvet, bu sezon Süper Lig'de gol sayısı 6'ya çıkardı. Bu skorla Rizespor 11 puana yükselirken, üst üste 2. kez yenilen Kayserispor ise 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Rizespor ise BAY geçecek.

ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Koray Gençerler x, Gökmen Baltacı x, Murat Altan x

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Moroziuk xxx, Emir xxx, Melnjak xxx, Yassine xx, Baiano xxx (Onur dk. 39 xx), Boldrin xxx (Doğan dk. 88 ?), Samudio xxx (İsmail dk. 76 x), Abdullah xx (Yasin dk. 76 x), Donsah xxx, Remy xxx
Yedekler: Tarık, Tunay, Selim, Michalak, Fernando, Skoda,
Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Kolovetsios xx, Aziz x (Muğdat dk. 90 ?), Kvrzic x (İlhan Parlak dk. 85 ?), Hasan xx, Campanharo x, Fernandes xx (İlhan Depe dk. 74 x), Lennon x (Attamah dk. 74 x), Pedro x, Kanga xx (Alibec dk. 46 x)
Yedekler: Doğan, Yasir, Oğuzhan, Emre, Ackah, ,
Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Gol: Remy (dk.32) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Boldrin, Yassine, Yasin (Çaykur Rizespor), İlhan Depe, Alibec (HES Kablo Kayserispor)

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