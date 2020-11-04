ÖZET | Salzburg - Bayern Münih: 2-6

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Avusturya ekibi Salzburg ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada kazanan 6-2'lik skorla konuk ekip Bayern Münih oldu.
Salzburg'un golleri 4. dakikada Mergim Berisha ve 66. dakikada Masaya Okugawa'dan geldi. Bayern Münih'in gollerini 21. (penaltı) ve 88. dakikada Robert Lewandowski, 44. dakikada Rasmus Nissen (kendi kalesine), 79. dakikada Jerome Boateng, 84. dakikada Leroy Sane, 90+2. dakikda Lucas Hernandez kaydetti.
Bu galibiyetin ardından 3'te 3 yapan Bayern Münih 9 puanla liderliğini sürdürdü. Salzburg 1 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 25 Kasım tarihinde Bayern Münih, Salzburg'u Almanya'da ağırlayacak.
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