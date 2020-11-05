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ÖZET | Sevilla -Krasnodar maç sonucu: 3-2

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 05.11.2020 11:52 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Sevilla ile Krasnodar karşı karşıya geldi. İlk 21 dakikada Krasnodar karşısında 2-0 geriye düşen Sevilla, ikinci yarıda En Nesyri'nin golleriyle maçı 3-2 kazanmayı başardı. İspanyol temcilcisinde Jesus Navas 45+5. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ÖZET | Sevilla -Krasnodar maç sonucu: 3-2

Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Sevilla ile Krasnodar, Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da karşılaştı. Ev sahibi ekip müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazandı.

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Krasnodar, 17. dakikada Suleymanov ve 21. dakikada penaltıdan Marcus Berg ile 2-0 öne geçti. İlk yarıda Jesus Navas Sevilla'yı 10 kişi bıraktı. Sevilla, 42. dakikada Ivan Rakitic, 69. ve 72. dakikalarda Youssef En Nesyri ile flaş bir geri dönüşe imza atarak 3 puana uzandı. Bu sonuçla Sevilla puanını 7 yaptı ve averajla 2.sırada yer aldı. Krasnodar ise 3 maç sonunda 1 puanda kaldı

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