ÖZET | Sevilla -Krasnodar maç sonucu: 3-2

Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Sevilla ile Krasnodar, Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da karşılaştı. Ev sahibi ekip müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazandı.

Krasnodar, 17. dakikada Suleymanov ve 21. dakikada penaltıdan Marcus Berg ile 2-0 öne geçti. İlk yarıda Jesus Navas Sevilla'yı 10 kişi bıraktı. Sevilla, 42. dakikada Ivan Rakitic, 69. ve 72. dakikalarda Youssef En Nesyri ile flaş bir geri dönüşe imza atarak 3 puana uzandı. Bu sonuçla Sevilla puanını 7 yaptı ve averajla 2.sırada yer aldı. Krasnodar ise 3 maç sonunda 1 puanda kaldı

