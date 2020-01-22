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  4. ÖZET| Sheffield United 0-1 Manchester City (İngiltere Premier Lig)

ÖZET| Sheffield United 0-1 Manchester City (İngiltere Premier Lig)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.01.2020 00:36 | Son Güncelleme

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 24'üncü haftasında konuk olduğu Sheffield United'ı 1-0 yendi.

ÖZET| Sheffield United 0-1 Manchester City (İngiltere Premier Lig)

Bramall Lane Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 2'nci devresine etkili başlayan konuk ekip Manchester City, 73'üncü dakikada Sergio Agüero'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Manchester City'de Gabriel Jesus, 36'ncı dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Ligde 2'nci sırada yer alan Manchester City, bu sonuçla lider Liverpool ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 13'e düşürdü. Sheffield United ise 33 puanda kaldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig Manchester City Sheffield United

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