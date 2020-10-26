ÖZET | Sivasspor - Çaykur Rizespor: 0-2

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, evinde Rizespor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rizespor, 1-0'lık skorla kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren goller, 3. dakikada Baiano ve 90+1. dakikada Loic Remy'den geldi. Sivasspor böylece evinde oynadığı 3. maçta da galibiyet alamadı. [1 beraberlik, 2 mağlubiyet]

Bu sonucun ardından Rizespor son 4 maçta topladığı puanlarla 8 puana yükseldi. 3 maç sonra yenilen Sivasspor ise 7 puanda kaldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor, evinde Kayserispor ile karşılaşacakken, Sivasspor ise Hatayspor'a konuk olacak.

SİVASSPOR - DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ