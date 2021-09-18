ÖZET | Sivasspor - Gaziantep FK maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip etkili başladığı maçta, 21. dakikada Mustapha Yatabare'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda baskısını artıran Gaziantep FK, karşılaşmanın son anlarında 90+2'de Joao Figueiredo ile skoru eşitledi.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor 3 puana yükselirken kazanamama serisini devam ettirdi. Gaziantep FK ise 5 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

