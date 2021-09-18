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ÖZET | Sivasspor - Gaziantep FK maç sonucu: 1-1

18.09.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivasspor, sahasında Gaizantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, zorlu karşılaşmada Mustapha Yatabare ile 1-0 öne geçti. Gaziantep FK, bu gole maçın son anlarında Joao Figueiredo ile yanıt verdi. Bu skorla Sivasspor'un 3 puan hasreti devam etmiş oldu.

ÖZET | Sivasspor - Gaziantep FK maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip etkili başladığı maçta, 21. dakikada Mustapha Yatabare'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda baskısını artıran Gaziantep FK, karşılaşmanın son anlarında 90+2'de Joao Figueiredo ile skoru eşitledi.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor 3 puana yükselirken kazanamama serisini devam ettirdi. Gaziantep FK ise 5 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor Gaziantep FK
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