ÖZET | Sivasspor-Kayserispor: 0-2

Şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 yenildi. Konuk ekibin galibiyet gollerini; 45+3'te Hasan Hüseyin ve 83'te penaltından Mensah kaydetti. Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş, 12. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Yiğidolar bu sonucun ardından 53 puanda kalırken, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor ise 28 puana yükseldi.

3'üncü dakikada soldan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Fernando'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

7'inci dakikada Fernando'nun ara pasında Yatabare kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda Long topu kornere çeldi.

8'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda, Emre'nin kaleye gönderdiği top yan direkten oyun alanına döndü.

9'uncu dakikada soldan ceza alnına giren Mensah'ın kaleye gönderdiği top savunmadan sekerek yan ağlarda kaldı.

10'uncu dakikada soldan Emre ortaladı, hareketlenmek istenen Yatabare, Rienstra'nın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mert Hakan topu üstten auta gönderdi.