YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Özgan: "İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız"

Özgan: "İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız"

ADANA HABERLERİ  | 01.09.2020 10:29 | Son Güncelleme

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan ile birlikte 23 Ağustos’ta çıkan yangında küle dönen 200 hektar ormanlık alanda incelemelerde bulundu, köy sakinleri ile bir araya geldi.Karahamzalı, Çamlarca ve Çürüklü mahallelerinde evleri yanan ve küçük ve büyük baş hayvanları telef olan vatandaşlar ile bir süre sohbet eden heyet, gıda malzemeleri ile battaniye yardımında bulunuldu.Yangından etkilenen Çamlarca Mahallesinde vatandaşlar ile görüşen SP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, köy halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan ile birlikte 23 Ağustos’ta çıkan yangında küle dönen 200 hektar ormanlık alanda incelemelerde bulundu, köy sakinleri ile bir araya geldi.
Karahamzalı, Çamlarca ve Çürüklü mahallelerinde evleri yanan ve küçük ve büyük baş hayvanları telef olan vatandaşlar ile bir süre sohbet eden heyet, gıda malzemeleri ile battaniye yardımında bulunuldu.
Yangından etkilenen Çamlarca Mahallesinde vatandaşlar ile görüşen SP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, köy halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Arıkan, “Kozan ilçemizdeki yangın alanında incelemelerde bulunuyoruz, büyük bir zayiat var rabbim beşerinden korusun inşallah. Jandarmaya yaptığımız ziyarette yangının büyük bir ihtimalle kundaklamadan olduğu bahsediliyor. Üzülüyoruz tabii ki yananlara. Bu yangının altında binlerce canlı zarar görmüş, araziler zarar görmüş, hayvanlar zarar görmüş. 80’den fazla evin zarar gördüğünü şahitlik ettik. 180’den fazla insanımızın zarar gördüğünü öğrendik. Üzülüyoruz. Tabi orman yangınları tedbir alınması zor hadiseler" dedi.
Kozan Belediye Başkan Kazım Özgan ise yaptığı açıklamada, “Yangının başladığı ilk günden bu yana orman alanlarında vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. Devletimiz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte Kozan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olduk. Olmayada devam ediyoruz. Yangında Allah’a çok şükür can kaybımız yok ama maddi hasar çok. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bu tip ihmallerin önüne geçmemiz lazım. Kozanımıza, Adanamıza çok büyük geçmiş olsun. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
30 Ağustos’u 3 bin 70 metrede kutladılar
30 Ağustos’u 3 bin 70 metrede kutladılar
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
Başkan Çetin: "Antalya için kredi, vergi ve istihdam desteklerinin 2021 yılının sonuna kadar sürdürülmesi gerekiyor”
Başkan Çetin: "Antalya için kredi, vergi ve istihdam desteklerinin 2021 yılının sonuna kadar sürdürülmesi gerekiyor”
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı

Adana Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:39
Sabah
06:03
Öğle
12:44
İkindi
16:22
Akşam
19:15
Yatsı
20:33

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Aylin Eczanesi
Seyhan
Dalkıran Eczanesi
Seyhan
Didem Eczanesi
Seyhan
Doğumevi Eczanesi
Seyhan
Elif Cemre Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Adana'da eniştesini silahla yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Adana'da eniştesini silahla yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.