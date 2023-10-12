Özge Özpirinçci'nin acı günü! Babası hayatını kaybetti

Kadın, Aşk Yeniden, Melekler Korusun gibi dizilerle hafızalara kazınan Özge Özpirinçci bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Şimdilerde yeni projesiyle adıdnan söz ettiren Özge Özpirinçci baba acısıyla sarsıldı.

Ünlü oyuncunun uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci hayatını kaybetti. Kadri Emrah Özpirinçci'nin cenazesi, cumartesi günü Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ünlü oyuncunun babasının ölüm nedeninin ne olduğu henüz bilinmiyor. Özge Özpirinçci acı kaybına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.



