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Özlem Ada Şahin ile Demet Akalın kavgası büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 09:23 | Son Güncelleme

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'le hediye ettiği saat yüzünden polemiğe giren Demet Akalın'ın siniri geçmedi! Akalın eski dostuna sert çıktı.

Özlem Ada Şahin ile Demet Akalın kavgası büyüyor

Şarkıcı Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’le hediye ettiği saat yüzünden polemiğine giren Demet Akalın, önceki gece Etiler'deki bir mekanda sahne aldı.

Mekana pijamalarla gelen şarkıcı, saat polemiğiyle ilgili sorulan sorulara, "Beni konuşturmayın" yanıtını verdi. Muhabirlerin ısrarla Berkay Şahin’in, "Demet ablayla biz konuştuk aslında, neden yalanlıyor anlamadım" şeklindeki açıklamalarını hatırlatılmasına Demet Akalın, sert çıktı.

"BERKAY HANIMINI SUSTURSUN"

Çok kırgın olduğunu da dile getiren şarkıcı, "Berkay hanımını sustursun. Bir kadın adamı vezir de eder, rezil de..." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e doğum hediyesi olarak ünlü bir markanın saatini almıştı. Özlem Ada Şahin'in saati satıp, yenisini almak üzere mağazaya verdiği konuşuluyordu.
Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ile Demet Akalın'ın 'saat' polemiği sürüyor - Magazin haberleri
Durumdan haberdar olan Akalın sert çıkmıştı. Özlem Ada Şahin ile Demet Akalın, sosyal medya üzerinden atışmıştı. (HaberTürk)

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özlem ada sahin demet akalın

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