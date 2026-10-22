Pafos FC - Riga FC Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Pafos FC Perşembe 19:45 Riga FC

Pafos FC ile Riga FC, 22 Ekim 2026 saat 19:45'te Alphamega Stadium'da UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında bir araya geliyor.

Pafos FC, UEFA Konferans Ligi'nde Riga FC ile önemli bir mücadeleye çıkıyor. Takımlar, son dönemdeki formlarıyla dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri Pafos FC tüm kulvarlar Pafos FC 0-0 APOEL Nicosia Güney Kıbrıs 1. Ligi B

Atalanta 3-1 Pafos FC UEFA Konferans Ligi M

Anorthosis 1-3 Pafos FC Güney Kıbrıs 1. Ligi G

Pafos FC 0-2 AEL Limassol Güney Kıbrıs 1. Ligi M

AEK Larnaca 0-1 Pafos FC Güney Kıbrıs 1. Ligi G Riga FC tüm kulvarlar Riga FC 2-1 Super Nova Letonya Virsliga G

Riga FC 1-1 Kairat Almaty UEFA Konferans Ligi B

Tukums 2000 0-2 Riga FC Letonya Virsliga G

Aris Limassol 1-2 Riga FC Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

FS Jelgava 0-1 Riga FC Letonya Virsliga G

Maç öncesi değerlendirme

Pafos FC, UEFA Konferans Ligi'nde 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Güney Kıbrıs 1. Ligi'nde ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

Eksik Oyuncular Pafos FC 8 eksik Murad Mammadov Jaja Jay Gorter Charalambos Kyriakides David Goldar Nicolas Ngamaleu David Luiz Pepe Riga FC 7 eksik Andres Salazar Abner Anthony Contreras Orlando Galo Renars Varslavans Krisjanis Zviedris Paulo Eduardo

Pafos FC kadrosunda Murad Mammadov (Şüpheli), Jaja (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jay Gorter (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Charalambos Kyriakides (Sakat - Kolundan Sakat), David Goldar (Şüpheli), Nicolas Ngamaleu (Şüpheli), David Luiz (Sakat) ve Pepe (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Riga FC kadrosunda Andres Salazar (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Abner (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Anthony Contreras (Şüpheli), Orlando Galo (Şüpheli), Renars Varslavans (Sakat - Diz Sakatlığı), Krisjanis Zviedris (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Paulo Eduardo (Şüpheli) yer almıyor.

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