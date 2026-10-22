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Pafos FC - Riga FC Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Pafos FC, UEFA Konferans Ligi'nde Riga FC ile karşılaşacak. Her iki takım da son maçlarında farklı performanslar sergiledi.

Pafos FC - Riga FC Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Konferans Ligi
Pafos FC
Perşembe 19:45
22.10.2026
Riga FC
Stadyum: Alphamega Stadium Hakem: Marian Barbu

Pafos FC ile Riga FC, 22 Ekim 2026 saat 19:45'te Alphamega Stadium'da UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında bir araya geliyor.

Pafos FC, UEFA Konferans Ligi'nde Riga FC ile önemli bir mücadeleye çıkıyor. Takımlar, son dönemdeki formlarıyla dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri
Pafos FC

tüm kulvarlar

  • 19.10.2026 Pafos FC 0-0 APOEL Nicosia Güney Kıbrıs 1. Ligi B
  • 15.10.2026 Atalanta 3-1 Pafos FC UEFA Konferans Ligi M
  • 11.10.2026 Anorthosis 1-3 Pafos FC Güney Kıbrıs 1. Ligi G
  • 18.09.2026 Pafos FC 0-2 AEL Limassol Güney Kıbrıs 1. Ligi M
  • 13.09.2026 AEK Larnaca 0-1 Pafos FC Güney Kıbrıs 1. Ligi G
Riga FC

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Riga FC 2-1 Super Nova Letonya Virsliga G
  • 15.10.2026 Riga FC 1-1 Kairat Almaty UEFA Konferans Ligi B
  • 10.10.2026 Tukums 2000 0-2 Riga FC Letonya Virsliga G
  • 03.10.2026 Aris Limassol 1-2 Riga FC Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 19.09.2026 FS Jelgava 0-1 Riga FC Letonya Virsliga G

Maç öncesi değerlendirme

Pafos FC, UEFA Konferans Ligi'nde 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Güney Kıbrıs 1. Ligi'nde ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

Eksik Oyuncular

Pafos FC

8 eksik
Murad Mammadov Şüpheli
Jaja Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Jay Gorter Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Charalambos Kyriakides Sakat Kolundan Sakat
David Goldar Şüpheli
Nicolas Ngamaleu Şüpheli
David Luiz Sakat
Pepe Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Riga FC

7 eksik
Andres Salazar Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Abner Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Anthony Contreras Şüpheli
Orlando Galo Şüpheli
Renars Varslavans Sakat Diz Sakatlığı
Krisjanis Zviedris Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Paulo Eduardo Şüpheli

Pafos FC kadrosunda Murad Mammadov (Şüpheli), Jaja (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jay Gorter (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Charalambos Kyriakides (Sakat - Kolundan Sakat), David Goldar (Şüpheli), Nicolas Ngamaleu (Şüpheli), David Luiz (Sakat) ve Pepe (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Riga FC kadrosunda Andres Salazar (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Abner (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Anthony Contreras (Şüpheli), Orlando Galo (Şüpheli), Renars Varslavans (Sakat - Diz Sakatlığı), Krisjanis Zviedris (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Paulo Eduardo (Şüpheli) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Pafos FC - Riga FC maçı ne zaman?

22 Ekim 2026

Pafos FC - Riga FC maçı saat kaçta?

19:45

Pafos FC - Riga FC maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Pafos FC - Riga FC maçında hangi oyuncular eksik?

Murad Mammadov, Jaja, Jay Gorter, Charalambos Kyriakides, David Goldar, Nicolas Ngamaleu, David Luiz, Pepe, Andres Salazar, Abner, Anthony Contreras, Orlando Galo, Renars Varslavans, Krisjanis Zviedris, Paulo Eduardo.

Pafos FC ve Riga FC'nin ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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