Pafos FC - Riga FC Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Pafos FC ile Riga FC, 22 Ekim 2026 saat 19:45'te Alphamega Stadium'da UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında bir araya geliyor.
Pafos FC, UEFA Konferans Ligi'nde Riga FC ile önemli bir mücadeleye çıkıyor. Takımlar, son dönemdeki formlarıyla dikkat çekiyor.
Pafos FC, UEFA Konferans Ligi'nde 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Güney Kıbrıs 1. Ligi'nde ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.
Pafos FC kadrosunda Murad Mammadov (Şüpheli), Jaja (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jay Gorter (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Charalambos Kyriakides (Sakat - Kolundan Sakat), David Goldar (Şüpheli), Nicolas Ngamaleu (Şüpheli), David Luiz (Sakat) ve Pepe (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Riga FC kadrosunda Andres Salazar (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Abner (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Anthony Contreras (Şüpheli), Orlando Galo (Şüpheli), Renars Varslavans (Sakat - Diz Sakatlığı), Krisjanis Zviedris (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Paulo Eduardo (Şüpheli) yer almıyor.
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