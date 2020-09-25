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Palamut ucuzladı

SAMSUN HABERLERİ  | 25.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde palamut fiyatları 10 liraya düştü.Av sezonunun başladığı günlerde tezgahlarda tanesi 20 liradan satılan palamut, ağlara çok takılınca fiyatı 10 liraya kadar geriledi.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde palamut fiyatları 10 liraya düştü.
Av sezonunun başladığı günlerde tezgahlarda tanesi 20 liradan satılan palamut, ağlara çok takılınca fiyatı 10 liraya kadar geriledi. Balıkçı Nihat Bayrak, palamut bolluğu nedeniyle bu yıl tezgahlarda ’palamut şenliği’ yaşandığını söyledi. Palamut fiyatının her geçen gün ucuzladığını ifade eden Bayrak, "Sezonu açtığımızda tanesini 20 liradan satıyorduk. Şimdi tane 10 liraya kadar düştü. Palamutlar da oldukça iri. Hava biraz daha soğusun, daha bol çıkacak" dedi.
Tezgahlardaki diğer balık türlerinin fiyatları şöyle: Hamsi 20, mezgit 25, barbun, zargana ve çinekop ise 30 lira.

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