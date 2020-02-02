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Palandökenli Gençlerden Küstah Yunan’a milli tepki

ERZURUM HABERLERİ  | 02.02.2020 11:46 | Son Güncelleme

Palandökenli çocuklar AP Meclisinde Türk Bayrağını yırtma küstahlığını gösteren Yunanistan’ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Loannis Lagos’a bayrak dersi vererek, milli tepkilerini ortaya koydular.

Palandökenli Gençlerden Küstah Yunan’a milli tepki

Palandökenli çocuklar AP Meclisinde Türk Bayrağını yırtma küstahlığını gösteren Yunanistan’ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Loannis Lagos’a bayrak dersi vererek, milli tepkilerini ortaya koydular. Mübarek Türk Bayrağını açarak altında toplanan çocuk ve gençler küstah Yunan’a, Türk askeri önünde Ege denizine dökülen dedelerini hatırlattılar.
Palandöken Kayak Merkezi’nde “Çocuk Bir Cihandır” sözünün gerçekliği bir kez daha tescil edildi. Palandöken Belediyesi Kış Spor Okullarında kayak eğitimi alan öğrenciler, Türk Bayrağı Açarak anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Sizler, ülkemizin ümitleri, istikbali ve yarınlarısınız” dedi
Şanlı Bayrağımıza Yunan vekil tarafından yapılan saygısızlığa tepkiler artarak devam ederken, en anlamlı mesajlardan biri de Palandöken Belediyesi Kış Spor Okullarınca Palandöken Kayak Merkezi’nde kayak eğitimi alan öğrencilerden geldi. Öğrenciler kayak yaptıkları esnada ay yıldızlı bayrağımızı açarak, küstah Yunan’a Bayrak şairi Arif Nihat Asya’nın; ‘Sana benim gözümle bakmayanın/Mezarını kazacağım/ Seni selâmlamadan uçan kuşun/Yuvasını bozacağım’ dizeleriyle cevap verdiler.
Palandöken Belediye Başkanı Sunar, milli tepki veren öğrencileri kutlayarak, “Şanlı Türk bayrağımıza Yunan vekil tarafından gerçekleştirilen saygısızca harekete en anlamlı mesaj, belediyemiz kış spor okullarınca açılan kayak kursuna katılım sağlayan öğrencilerimizden geldi. Palandöken’de şanlı bayrağımızı açmanın heyecanını ve gururunu yaşadılar, yaşattılar. Bu bayrağın en büyük sahibi, geleceğimizin teminatı çocuklarımız. Bugün burada son derece anlamlı bir etkinliğe imza atarak, bizleri heyecanlandıran, gururlandıran öğrencilerimizi kocaman yüreklerinden öpüyorum” dedi

Palandökenli Gençlerden Küstah Yunan’a milli tepki

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