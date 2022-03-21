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  4. Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası Gebze'de yapıldı

Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası Gebze'de yapıldı

21.03.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizasyona 24 kulüpten 152 sporcu katıldı

Türkiye Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyona 6 ilden 24 kulüp ve 152 sporcu katıldı.

Üç gün süren organizasyonda, Bakırköy Ata Spor Kulübünden milli sporcu Derin Toparlak 400 metre yarışında 3.02.27 ve 800 metre yarışında da 6.26.78'lik derecesiyle iki yeni Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Oğuz Aydın, federasyon, sualtı sporlarına olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Yarışlarda dereceye giren sporcuları tebrik eden Aydın, "Hedefimiz faaliyetleri ve lisanslı sporcu sayını her geçen gün artırmak. Bu noktada tüm paydaşlarımızla çalışmalarımızı güçlü bir şekilde devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

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