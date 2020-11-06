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Pamukkale Belediye Meclisinde gündemin konusu deprem oldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.11.2020 19:10 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi’nin 2020 Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı.

Pamukkale Belediyesi’nin 2020 Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı. İzmir’de meydana gelen ve yüzü aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından tüm imkanları İzmir için seferber ettiklerini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bu afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa diliyorum. Deprem konusunda önlemler almaya devam ediyoruz” dedi.
Pamukkale Belediye Meclisi Başkan Avni Örki başkanlığında toplandı. Meclisin gündemi geçen hafta İzmir’de meydana gelen ve 114 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki deprem idi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, deprem nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, “Afet İzmir ile birlikte bölgede de hissedildi. Ancak İzmir’de binalar yıkıldı ve birçok can yok oldu. Hepimiz o enkazın altında can verenleri düşünerek gözyaşı dökmüşüzdür. Deprem olur olmaz hemen harekete geçerek Sosyal Market’teki ürünleri hemen İzmir’e yolladık. Ardından belediyemizde oluşturduğumuz Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Ekibimiz bölgeye intikal etti. Biz daha önce Elazığ depreminde olduğu gibi bu depremde de tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında olduk. Rabbim bu tür afetlerden tüm ülkemizi korusun. Bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa ve yakınlarını kaybedenlere de sabırlar diliyorum” dedi.

“Deprem bölgesinde yaşıyoruz”
Pamukkale Belediyesi’nin deprem konusunda çalışmalar yaptığının da altını çizen Başkan Örki, “Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bunun bilinciyle hareket ederek gerekli önlemleri alıyoruz. Esnaflarımıza yönelik destek ve eğitimleri kapsayan çalışmalarımız var. Bunun yanında okullarda deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında nelerin yapılması konusunda eğitimler düzenledik. AKUT Eğitim Parkı hizmetine devam ediyor. İlçemizde Acil Durum Eylem Planı oluşturuldu ve bu konuda çalışmalar devam ediyor. Ayrıca 25 kişiden oluşan Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi oluşturularak tüm eğitimleri gerçekleştirildi. Pamukkale Belediyesi olarak deprem konusunda yapılması gereken ne varsa yapmaya devam ediyoruz. Bu tür afetlere her yönden hazır olmalıyız” diye konuştu.

Pamukkale Belediyesi’nde Meclis Araştırma Komisyonu oluşturuldu
Pamukkale Belediye Meclisi’nde yer alan partilerin grup başkan vekilleri de İzmir depremi ile ilgili olarak baş sağlığı mesajları verdi. Ayrıca, Pamukkale Belediyesi Meclisi, deprem konusunda çalışmalar yapmak üzere Meclis Araştırma Komisyonu oluşturuldu. Komisyonda Recep Uzunca, Rahmi Taştan, Şeyma Değirmenci Birlik, Kenan Karalp ve Erkan Tıkıroğlu görev yapacak.

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