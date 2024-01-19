Pamukkale’de kış dönemi kurslarına başvurular devam ediyor

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Her yaştan vatandaşlarımıza yönelik 14 branşta açtığımız kültürel ve sportif kış kurslarımıza kayıtlar devam ediyor” dedi.

Spordan, kültüre, yetenek geliştirmeden, öğrenmeye yönelik birçok alanda ücretsiz kurslar açarak Pamukkale halkının takdirini toplayan Pamukkale Belediyesi’nin kış kurslarına başvurular devam ediyor. Pamukkale Belediyesi Aktepe Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşecek olan kurslar 14 farklı branşta gerçekleşecek. Sportif kurslar çerçevesinde boks, jimnastik, dart, futbol, judo, karate, masa tenisi, geleneksel okçuluk, tenis ve kadınlara yönelik pilates kursu açılıyor. Kültürel kurslarda ise piyano, resim, satranç ve 10 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik bağlama kursu kayıtları devam ediyor. Pamukkale Belediyesi’nin Aktepe Sosyal Tesisleri’nde açtığı kurslara başvurular Pamukkale Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında bulunan ilgili linklere tıklayarak ya da belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her dönem yoğun ilgi gören kursların aralıksız devam ettiğini ifade ederek, “İlçemizdeki her yaştan vatandaşlarımıza yönelik açtığımız kurslara kayıtlar devam ediyor. Aktepe Sosyal Tesisleri’mizde 14 farklı branşta gerçekleşen sportif ve kültürel kurslarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Kurslarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımızın kontenjanlar dolmadan başvuru yapmalarını, geç kalmamalarını rica ediyoruz” dedi.

