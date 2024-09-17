Panathinaikos'ta Ergin Ataman adeta çılgına döndü! Sahanın içine girdi... Skandal pankartı görünce 'Beni oyundan atın' dedi...!

EuroLeague'in son şampiyonu Ergin Ataman'lı Panathinaikos, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında Maccabi ile karşı karşıya geldi.

Güney Kıbrıs'ta oynanan hazırlık maçında koç Ergin Ataman, karşılaşmanın önüne geçti. Ataman, hakemler tarafından diskalifiye edildi.

KAZANAN TARAF MACCABI OLDU

Mücadeleyi 88-75 Maccabi kazanırken Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın hakemlere gösterdiği tepki maça damgasını vurdu.

SKANDAL PANKART

Lefkoşa'da oynanan mücadelenin son çeyreği başlarken Panathinaikos taraftarlarının olduğu bölümde provokasyon amaçlı bir pankart açıldı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında tribünlerde, 'Türklerden kanlı Kıbrıs işgali' yazan çirkin pankart büyük tepki yarattı.

ATAMAN SAHANIN İÇİNE KADAR GİRDİ

Pankart, maçta son çeyreğin bitimine 9:22 kala ekranlara gelirken bitime 8:57 kala Ergin Ataman, sahaya girdi ve hakemlere yönelik sert tepkileriyle birlikte kendisinin oyundan atılmasını talep etti.

Yunan basını, Ergin Ataman'ın Cedi Osman'a yapılan bir faule tepki gösterdiği için atıldığını vurguladı. Ancak haberin devamında pankartın aynı dakikalarda açıldığı, Ergin Ataman'ın bu pankarta sinirlendiği için de kendini attırmış olabileceği belirtildi.

Diskalifiye işaretini hakemden önce çift yumrukla yapan Ergin Ataman oyundan atıldı.