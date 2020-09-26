Pandemi döneminde muhtarların 8 bin talebi çözüldü

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası bugüne kadar 55 bin 257 iş emri ve talebi çözüme kavuşturdu. Mahallelerinde vatandaşla yerel yönetimler arasında bir köprü, en önemli iletişim bağı olan muhtarlar pandemi döneminde de 8 bin 062 talep için Muhtarlar Masası’nı arayarak mahallelerindeki sorunların çözüme kavuşmasını sağladı.

Marmaris Siteler Mahalle Muhtarı Gülizar Pekpak, Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası hizmetinin büyük bir eksikliği ortadan kaldırdığını ve belediye ile muhtarlar arasında sağlam bir köprü olduğunu söyledi. Muhtarlar için yapılan bilgilendirme toplantılarının çok yararını gördüklerini söyleyen Gülizar Pekpak toplantıların tekrar yapılmasının Marmaris özeli Muğla geneli için çok faydalı olacağını belirtti.

Menteşe Akyer Mahalle Muhtarı Fatma Kurt pandemi sürecinde hayatın durduğunu ama Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin durmadığını söyledi. Muğla’ya gitmeden Muhtarlar Masası’nı arayarak birçok talebinin karşılandığını belirten Fatma Kurt, Muhtarlar Masası ve diğer hizmetleri için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür etti.

Seydikemer Seydiler Mahalle Muhtarı ve Dernek Başkanı Mehmet Güven’de Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri ile uzakları yakın ettiğini, muhtarlar masası ile de bir telefonla iletişimi sağladığını söyledi. Muğla’nın en uzak ilçesi Seydikemer’e yollardan tarıma, sağlıktan ulaşıma birçok hizmetin ulaştırıldığını, herhangi bir sorun halinde kendileri için kurulan Muhtarlar Masası’nın taleplerini anında aldığını, pandemi döneminde de hizmetlerin aksamadığını belirten Mehmet Güven tüm bu hizmetleri ilçelerine getiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür etti ve bir araya geldikleri muhtarlar toplantılarını özlediklerini söyledi.



