Pandemi günlerinde tiyatro buluşmaları “İki Bekar” ile sona erdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ‘Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları’ etkinliği Duru Tiyatrosu’nun ‘İki Bekar’ oyunuyla sona erdi. Usta oyuncular Emre Kınay ve Buket Dereoğlu’nun rol aldığı oyun büyük beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesinin, hem Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen kültür sanat sektörüne destek olmak hem de canları pahasına görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla hayata geçirdiği ‘Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları’ Eylül ayı boyunca birbirinden önemli oyunları Antalyalılarla buluşturdu.

Tiyatro severler hasret giderdi

Salgın nedeniyle faaliyetlerini ertelemek veya iptal etmek zorunda kalan özel tiyatroların maddi ve manevi zorluk yaşadığı bu dönemde özel tiyatrolara destek verilmesi, bu süreçte tiyatrodan uzak kalan Antalya halkının moral ve motivasyonun yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Eylül ayı boyunca Açıkhava Sahnesi’nde altı farklı oyun tiyatro severlerle buluştu. Pandemi sürecinde toplum sağlığı için fedakarca görev yapan sağlık çalışanları ve dezenfeksiyon işlemlerinde çalışan işçiler, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak oyunları izledi.

Aşkın komik halleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (AŞT) ‘Takıntılar’ isimli oyunla başlayan etkinlik Duru Tiyatrosu’nun ‘İki Bekar’ oyunuyla sona erdi. İki usta oyuncu Emre Kınay ve Buket Dereoğlu’nun rol aldığı oyunda aşkı ısrarla kovalayan Shanette ile aşktan kaçarken yine aşka düşen Jack’in bir düğünde başlayan komik hikayesi anlatıldı. Oyun sonunda AŞT Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran, oyuncular Emre Kınay ve Buket Dereoğlu’na çiçek ve plaket taktim etti.

