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Pandemi mağduru vatandaşlara 750 ton patates desteği

23.02.2021 12:46 | Son Güncelleme:
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, pandemi nedeniyle mağdur alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 750 ton patates dağıtımı başlattı.Dünyayı ve Türkiye’yi kısa sürede etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı mücadele devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, pandemi nedeniyle mağdur alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 750 ton patates dağıtımı başlattı.
Dünyayı ve Türkiye’yi kısa sürede etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı mücadele devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de desteklerine bir yenisini daha ekleyerek direkt çiftçiden alınan 750 ton patatesi vatandaşlara dağıtmaya başladı. Özellikle pandemi nedeniyle mağdur olan vatandaşlara yönelik dağıtılan patatesler, mahalle bazlı sokak sokak gezilerek ihtiyaç sahibi ve dar gelirli yüz bin haneye ulaştırılıyor. Patatesler, Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı 150 ekip tarafından dağıtılıyor.

Salgın döneminde sosyal belediyecilikte örnek çalışma sergileyerek genelgeler doğrultusunda tedbir amaçlı işyeri kapanan esnafa bin 500 TL mali destek, yüz binden fazla gıda paketi yardımı, sağlık çalışanlarına ve korona virüs hastası olan evlere 35 bin adet ’Esnafa Destek Halka Şifa Paketi’ yardımları yapan Büyükşehir Belediyesi, bu desteklerine patates dağıtımını da ekledi.
Konu hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy, çalışmalarına yeni bir destek eklediklerini belirterek, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatıyla özellikle bu zor dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde esnafımıza bin 500 lira destek, ihtiyaç sahiplerine 100 binden fazla gıda desteğimiz oldu. Sağlıkçılara ve korona virüs hastası olan vatandaşlara da kendi ürünlerimizden oluşan 35 binden fazla şifa paketleri dağıttık. Son olarak da yine çiftçilerden direkt aldığımız 750 ton patatesimizi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlara sokaklara girerek sağlı sollu yaklaşık yüz bin haneye dağıtacağız. Burada 150 ekibimizle kısa sürede patatesleri ulaştırmış olacağız” diye konuştu.

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