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Pandemi nedeniyle eğlenemeyen Vanlı çocuklara "Hacivat ile Karagöz" sürprizi

VAN HABERLERİ  | 12.09.2020 12:01 | Son Güncelleme

Pandemi nedeniyle eğlenemeyen Vanlı çocuklara "Hacivat ile Karagöz" sürprizi

Van'ın Edremit Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal etkinlikleri kısıtlanan kırsaldaki çocukları eğlendirmek için "Çocuk Günleri Şenliği" düzenliyor.

Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce tertip edilen şenlik kapsamında kırsal mahallelere giden ekipler, pandemi nedeniyle eğlenemeyen çocuklara sürpriz yaparak Hacivat ve Karagöz gölge oyununu sergiliyor.

İlki Taşkonak, Köprüler ve Çayırbaşı mahallelerinde gerçekleşen şenlikte, çocuklar izledikleri keyifli gölge oyunu sonrası çalınan müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Şenliklerde gönüllerince eğlenen çocuklara meyve suyu, kek ve oyuncak dağıtıldı.

Etkinliklere katılan Belediye Başkanı Say, kırsal kesimlerdeki mahallelerde bulunan çocuklarla buluşarak mutluluklarına ortak olduklarını belirtti.

Pandemi nedeniyle çocukların sosyal etkinliklerinin kısıtlandığına işaret eden Say, "Sosyal belediyecilik anlamında çocuklarımızın eğlenceye, tiyatroya bu tür sosyal etkinliklere ulaşmasını sağlamayı amaçladık. Mahallelerimizde yöresel oyunlardan diğer tüm etkinlere kadar beraber vakit geçirmeye çalıştık. Çocuklarımızı mutlu görmek bizi de çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

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