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Pandemi sürecinde çocuklarda "aşırı korku" öğrenmeye engel oluyor

DÜZCE HABERLERİ  | 14.10.2020 11:28 | Son Güncelleme

DÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Numan Konuk: - "Çocuklarda aşırı korku ve panik öğrenmeye mani olur. Öncelikle salgına karşı geliştirdiğimiz korunma yöntemini ve bunun dozunu hem kendimize hem de çocuklarımıza iyi öğretmeliyiz. Uzaktan eğitim, seyreltilmiş eğitim bu alanın uzmanları tarafından daha önce uygulanmış yöntemler. Bu konuda çalışmalar yapıldı ve belirli bir düzeye getirildi. Aileler bu konuda rahat olmalı" - "Bu eğitim dönemi tamamen kayıp da olabilirdi. Şu anda bu sistemde bir eğitime geçildi. Öncelikle yetişkinler, yani aileler bunu benimsemeli. Ondan sonra bunu çocuklarına uygun dille anlatmalı"

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin normalleşme süreci sonrası ziyarete açılmasının ardından giderek artan misafir sayısı 2021 yılı için umut oldu.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgiyle ziyaret ettiği Göbeklitepe Ören Yeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin ardından geçen yıl turizmde "altın çağı"nı yaşadı.

Ziyaretçi sayısında önemli artış yaşanan ören yerinde, 2019'da 412 bin 378 kişi ağırlanarak rekora imza atıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında yaklaşık 3 ay ziyarete kapalı olan Göbeklitepe, Kültür ve Turizm Bakanlığının sanal müze uygulaması kapsamında salgın sürecinde en fazla ziyaret edilen ören yeri oldu.

Göbeklitepe, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle konuklarını maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde ağırlamaya başladı.

Yaklaşık 3 aylık bir aradan sonra kapılarını yeniden ziyaretçilerine açan Göbeklitepe'yi ilk başlarda günlük 70-80 kişi ziyaret ederken bu sayının son 2 ayda hafta içi yaklaşık günlük bin, hafta sonları ise 2 binlere ulaşması 2021 için rekor umudunu yeşertti.

-"2021'de ziyaretçi rekoru kırılacağını bekliyoruz"

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine, pandemi sonrası turizmde bir canlanma gördüklerini söyledi.

Yabancı turistler dahil misafirlerin kenti ve Göbeklitepe'yi ziyaret ettiklerini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Günlük ziyaretçi sayımız 2 binlere kadar ulaşabiliyor. Bu anlamda ümitvarız. Pandemi olmasına rağmen Göbeklitepe'ye olan ilginin her geçen gün arttığını görüyoruz. 2019'da Göbeklitepe'yi ziyaret sayısında rekor kırmıştık. 2020 yılında pandemi dolayısıyla istediğimiz sayılara ulaşmamız mümkün olmadı ancak 2021 yılının 2019 yılından çok daha iyi olacağıyla ilgili göstergelerimiz mevcut. Gerek konaklama rezervasyonları gerekse de seyahat acentelerinin bölgedeki incelemelerinden dolayı 2021 yılının rekor olacağını düşünüyoruz."

- "Son günlerdeki ziyaretçi yoğunluğu 2021 için umut oldu"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban ise "Göbeklitepe Yılı" ilan edilen 2019 yılında ziyaretçi sayısında rekor kırıldığını belirtti.

2020 yılındaki pandemi sürecinin Göbeklitepe turizmini de etkilediğini aktaran Çoban, şunları söyledi:

"1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası Göbeklitepe'ye artarak ziyaretçi gelmeye başladı. Özellikle bu dönemde gelen ziyaretçi sayısına bakarsak 2021 için daha umutlandık. Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası olarak hem Rusya'dan hem de Rusça konuşan yaklaşık 350 milyonluk bir grubu ağırlamak istiyoruz. 2020 yılında pandemiden dolayı 2019'un sayılarına ulaşamayız ama 2021 için umutluyuz. İnşallah şartlar da iyi giderse 2021 yılında rekor kıracağımızı düşünüyorum. Ekim ayı içinde rezervasyonlar arttı ve bölgemize önemli bir talep var. İnşallah 2021 yılında bu talebin katlanarak artmasını bekliyoruz."

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