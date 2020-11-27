Pandemide kitap okuyarak kazandılar

Tokat’ta pandemi döneminde evlerinde kitap okuyan bin 650 öğrenciye törenle ödülleri takdim edildi.

Tokat Valiliği öncülüğünde İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Kitap Tokat projesi kapsamında yarışma düzenlendi. Pandemi döneminde “kitap okuma” ve “Geleceğe İlişkin Hayallerimi Çiziyorum” adlı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. İl genelinde 250 okulöncesi öğrencisine scooter, 550 ilkokul öğrencisine bisiklet, 550 ortaokul öğrencisine spor ayakkabı, 300 lise öğrencisine kol saati hediye edildi. İl merkezinde sembolik olarak düzenlenen ödül törenine her okuldan belirlenen sayıda öğrenci katıldı. Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan programda konuşma yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, Türkiye’de ilk defa geniş kapsamlı uygulama ile öğrencilerin kitap okuyarak hediye kazandığını kaydetti. Yaklaşık bin 550 öğrencinin merkez ve ilçelerde, beldelerde tüm Tokat’ta ödüllendirildiğini belirten Vali Balcı, “Buradaki amacımız kitap okuma kültürüne katkı sağlamak, iyi bir kitap okuyucusu kitle meydana getirebilmek. Çünkü çocukken kitap okuyucusu olmayan toplumun yetişkin okuyucusu olmuyor. Dolayısıyla kitap okuma kültürüne katkı sağlamak için bu projeyi geliştirdik. Çok da güzel oldu. Şuana kadar 50 bin kitap çocuklara dağıtıldı” dedi.

Vali Balcı, hedeflerinin zenginleştirilmiş kütüphane (Z Kütüphane)’si olmayan okul kalmaması olduğunu belirterek, “Anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye hepsinde dizayn ediyoruz. Bu konuda da yoğun çalışmalarımız var. Kitabı seviyoruz, kitabın başkenti Tokat diyoruz. Bu kapsamda inşallah merkez başta olmak üzere Niksar, Zile ve Reşadiye ilçelerimize de bu yıl içerisinde yeni kütüphaneler kazandırıyoruz. İnşallah kitap konusunda büyük bir altyapı oluşacak. Kitap okuma çok önemli. Çünkü çocukların, insanların hayal dünyalarına çok önemli katkı sağlıyor. Onların dünyayı algılaması ve hayatı anlamlandırmasında kendilerini tanımlamalarında çok büyük katkısı var. Kitap okuma konusunda devlet olarak desteğimiz tamdır. Yeterki çocuklarımız okusun. Desteğimiz devam edecektir” diye konuştu.

Vali Balcı, konuşmasının ardından Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve Ampute Mili Futbol Takım Antrenörü Osman Çakmak ile birlikte çocuklara ödüllerini takdim etti. Pandemi dolayısı ile açık alanda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek öğrencilere hediyeleri verildi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen programda ise öğrencilere hediyelerini İlçe Kaymakam Vekili Sinan Korkmaz ile Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz takdim etti.

