Pandeminin yıldızı Anadolu Propolisi oldu

Kovandan sofraya Arıcılık ve Arı Ürünleri Sempozyumu yüksek katılım ile gerçekleştirildi. Sempozyumda söz alan konuşmacılar Anadolu Propolisi’nin bağışıklık sistemine katkısına dikkat çekti ve pandemi sürecindeki pozitif etkisini dile getirdi. Akademisyenlerden arıcılara, gazetecilerden sivil toplum örgütlerine her kesimin yoğun ilgi gösterdiği webinara yurtiçi ve yurtdışından 2000’in üzerinde kişi katıldı. Alanında bir rekora imza atan etkinliğin ocak ayında daha geniş katılımlı olarak tekrarlanması planlanıyor. Türkiye Arıcılar Birliği ve Güvenilir Ürün Platformu iş birliğinde, BEE’O desteği ile düzenlenen Kovandan Sofraya Arıcılık ve Arı Ürünleri Sempozyumu’na Anadolu Propolisi’nin pandemideki önemi damgasını vurdu. Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, BEE’O Kurucularından Aslı Elif Tanuğur Samancı ve Uluslararası Apiterapi Federasyonu Başkanı Ali Timuçin Atayoğlu’nun açılış konuşmaları ile başlayan sempozyumda Türkiye’de arıcılığın durumu ve mevzuatlar, dünyadaki gelişmeler ayrıca Anadolu arı ürünlerinin farkı ana başlıkları ele alındı.

Arıcılar pandemi dönemini kolay geçiriyor

Sempozyumun ilk oturumu ‘Dünya’da ve ülkemizde arı ürünlerindeki gelişmeler ve yasal düzenlemeler’ başlığı ile yapıldı. Oturumda konuşan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nevzat Artık ‘Dünya’da katma değerli arı ürünleri üretiminin artması gerekmekte. Bu amaçla sadece bal üretimi değil arı sütü, arı ekmeği, polen, arı zehri, balmumu ve propolis konusunda Ar-Ge çalışmaları yapılmalı. Arıcılar pandemi sürecini daha kolay geçiriyor. Bu kadar kıymetli ürünlerimiz için ve ülkemiz arı ürünlerinin uluslararası bilinirliği için tüm kesimlerin katkısı ile çalışmalarımıza hız vermeliyiz.’ dedi.

"Devletimiz arıcıları da kucaklamalı"

Pandemi sürecinde arıcıların daha çok desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin: “Her şeyden önce pandemi vesilesiyle arı ürünlerinin önemini ülke olarak daha iyi anladık. Güvenilir ürünümüzün insanlarla paylaşımı konusunda, devamı konusunda, sürdürülebilirliği konusunda, insanlarımızın sağlıklı beslenmesi konusunda, pek çok şey yapıyoruz ama bir türlü Türkiye arıcılığını hayvancılık sektörünün içine koyamadık. Endemik bitkilerde dünyanın önde gelen ülkelerinden biriysek arıcılık varlığı yönünden en öndeysek artık bizim arıcılığı masaya koyup nerde eksikliğimiz var nerde fazlalığımız var bunu iyi tartışmamız gerekir. Arıcılarımız 2020 yılında mağduriyetler yaşadı. Çam balı gibi ülkemize özgü çok değerli bir balımızın azalışını yaşadık. Devletimiz sıcak kucağına arıcılarımızı almalıdır. Doğal ürünlerimizi insanlarımızla buluşturmamız lazım. Gelecekte bütün dünyada eğitimle birlikte beslenme de belirleyici bir unsur olarak kabul edilecek. Mesela kristallenmiş balımızı bir kenara koymayalım. Dolayısıyla arı ürünlerinde Ar-Ge çalışmalarına ve katma değerli arı ürünlerine önem verilmesi gerekli.” diye konuştu.