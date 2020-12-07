YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Pandemiye rağmen engellileri unutmadılar

Pandemiye rağmen engellileri unutmadılar

DÜZCE HABERLERİ  | 07.12.2020 15:29 | Son Güncelleme

Pandemi nedeniyle kutlamaların diğer yıllara göre sönük geçtiği Dünya Engelliler Gününde Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği ve Düzce Özel Eğitim Anaokulu yönetici ve öğretmenleri engelli çocuk ve vatandaşları unutmadı.

Pandemi nedeniyle kutlamaların diğer yıllara göre sönük geçtiği Dünya Engelliler Gününde Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği ve Düzce Özel Eğitim Anaokulu yönetici ve öğretmenleri engelli çocuk ve vatandaşları unutmadı. Engelli çocukları ve vatandaşları evlerinde ziyaret eden öğretmenler ve dernek üyeleri çeşitli hediyelerle engelliler gününü kutladılar.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Haftası bu sene covid-19 pandemisine denk geldi. Pandemi tedbirleri çerçevesinde kutlamalar iptal edilince engellilere eğitim veren okulların öğretmen ve yöneticileri ile STK’lar farkındalık oluşturmak için engellileri özel günlerinde yaptıkları organizasyonlarla hatırlayarak mutlu ettiler. Düzce Özel Eğitim Anaokulu öğretmen ve yöneticileri ile Biz Büyük Bir Aileleyiz Derneği’de engelli çocuk ve vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyelerle özel günlerinde engellileri mutlu etti.
Çocuklara oyuncaklar ve giysiler hediye eden dernek üyeleri ile öğretmenler özellikle çocukların yüzlerini güldürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin koronavirüs aşısı ve saklandığı oda İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin koronavirüs aşısı ve saklandığı oda
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı
1/

Düzce Namaz Vakitleri 7 Aralık Pazartesi

İmsak
06:28
Sabah
07:59
Öğle
12:52
İkindi
15:13
Akşam
17:34
Yatsı
19:00

Düzce Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Pazartesi

Kuşçuoğlu Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Dilara Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.