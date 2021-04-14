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Paris Saint Germain (PSG) 0-1 Bayern Münih (Maç sonucu)

14.04.2021 03:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş karşılaşmalarıyla devam etti. Parc des Princes Stadyumu'nda Paris Saint Germain ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan PSG, sahasında rakibine 1-0 yenilse de tur atlayan taraf oldu.

Paris Saint Germain (PSG) 0-1 Bayern Münih (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Paris Saint Germain (PSG) ile Bayern Münih kozlarını paylaştı.

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetti.

PSG 3-2'nin rövanşında rakibine 1-0'lık skorla yenilse de tur atlamayı başardı.

Maçın tek golü 40. dakikada Maxim Choupo-Moting'ten geldi.

Paris Saint Germain yarı finalde Manchester City - Borussia Dortmund eşleşmesinin tur atlayanıyla karşı karşıya gelecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi İtalya
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