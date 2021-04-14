Paris Saint Germain (PSG) 0-1 Bayern Münih (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Paris Saint Germain (PSG) ile Bayern Münih kozlarını paylaştı.
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetti.
PSG 3-2'nin rövanşında rakibine 1-0'lık skorla yenilse de tur atlamayı başardı.
Maçın tek golü 40. dakikada Maxim Choupo-Moting'ten geldi.
Paris Saint Germain yarı finalde Manchester City - Borussia Dortmund eşleşmesinin tur atlayanıyla karşı karşıya gelecek.
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