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Park halindeki araç yandı

19.06.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da park halinde bulunan içerisinde elektrik tesisatı malzemelerinin bulunduğu kapalı kasa kamyonet, motor bölümünde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Bazı vatandaşlar ellerinde kova ile su taşırken, yakındaki işyeri sahibi ise yangın tüpüyle müdahalede bulundu.

Sarılar Mahallesi 3043 Sokak üzerinde, elektrik ve sıhhi tesisat işi yapan işyerine ait 07 JE 770 plakalı kapalı kasa kamyonet, motor bölümünden başlayan ve neden çıktığı belirlenemeyen yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Araçtan duman çıktığını gören bazı vatandaşlar ellerindeki kovalarla araca su atarken, yanan aracın yakınında bulunan işyerinin sahibi ve oğlu işyerinden aldıkları yangın tüpleriyle yanan araca müdahalede bulundu. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri sevk edildi.

Kapalı kasa kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda söndürülürken tamamen kullanılamaz hale geldi. Araç içerisinde bulunan iş aletlerinin de yangında büyük çapta zarar gördüğü belirlendi.

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