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Parklarda yaşlılar jimnastik yaptı

VAN HABERLERİ  | 17.05.2020 17:40 | Son Güncelleme

Van’da sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, parklarda antrenörler eşliğinde jimnastik yaptı.Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına bugün izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bir etkinlik düzenlendi.

Van’da sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, parklarda antrenörler eşliğinde jimnastik yaptı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına bugün izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bir etkinlik düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Memur-Sen TOKİ ile Eski Araştırma Hastanesi Kültür Parkı ve Kurtuluş Parkı’nda 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve antrenörler gözetiminde jimnastik yaptı.

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