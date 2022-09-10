Partizan'dan EuroLeague rekoru!

Rus takımlarının Turkish Airlines EuroLeague’den ihraç edilmesinin ardından wildcard ile EuroLeague’de mücadele etme hakkı kazanan Partizan’da yeni sezon hazırlıkları sürerken taraftarlardan kombinelere yoğun ilgi. Partizan’dan yapılan açıklamada kulübün 24 gün içerisinde 10binden fazla kombine sattığı ve bunun EuroLeague rekoru olduğu duyuruldu.

Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan 8 yıl aranın ardından EuroLeague’de mücadele edecek. Sırp ekibi karşılaşmalarını 18 bin kişilik Stark Arena’da oynayacak.

(Eurohoops)

