Partizan Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Partizan Fenerbahçe hazırlık maçı bu hafta oldukça heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Süper Lig'de yeni sezon öncesi Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde KF Tirana ile karşılaşmış ve mücadeleden 4-0'lık skorla ayrılmıştı. Yeni hazırlık mücadelesi öncesi Partizan-Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Partizan Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARTİZAN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Sırp ekibi Partizan ile oynayacağı üçüncü hazırlık karşılaşması 2 Temmuz Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadeleyi Fenerbahçe Youtube Katıl kanalı üyeleri canlı olarak izleyebilecek.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSLARI

Süper Lig'de yeni sezon öncesi son hazırlıklarını tamamlamak isteyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bruma ve Lincoln Henrique gibi yıldızlarla anlaşarak takıma takviyelerde bulundu. Fenerbahçe oynadığı ilk hazırlık maçında Shkupi ile karşılaşmış ve mücadeleden 2-2'lik skorla ayrılmıştı. İkinci hazırlık karşılaşmasında ise Tirana takımıyla mücadele eden Fenerbahçe mücadeden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'de yeni transfer Lincoln Henrique'nin performansı göz doldurdu.

