SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Partizan Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Partizan Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

27.06.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Partizan Fenerbahçe maçı önümüzdeki hafta sonu tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, hazırlık maçlarıyla yeni transferlerini de denemeye devam ediyor. Bu hafta Sırbistan'ın güçlü ekibi Partizan ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Partizan Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Partizan Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Partizan Fenerbahçe hazırlık maçı bu hafta oldukça heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Süper Lig'de yeni sezon öncesi Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde KF Tirana ile karşılaşmış ve mücadeleden 4-0'lık skorla ayrılmıştı. Yeni hazırlık mücadelesi öncesi Partizan-Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Partizan Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARTİZAN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Sırp ekibi Partizan ile oynayacağı üçüncü hazırlık karşılaşması 2 Temmuz Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadeleyi Fenerbahçe Youtube Katıl kanalı üyeleri canlı olarak izleyebilecek.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSLARI

Süper Lig'de yeni sezon öncesi son hazırlıklarını tamamlamak isteyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bruma ve Lincoln Henrique gibi yıldızlarla anlaşarak takıma takviyelerde bulundu. Fenerbahçe oynadığı ilk hazırlık maçında Shkupi ile karşılaşmış ve mücadeleden 2-2'lik skorla ayrılmıştı. İkinci hazırlık karşılaşmasında ise Tirana takımıyla mücadele eden Fenerbahçe mücadeden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'de yeni transfer Lincoln Henrique'nin performansı göz doldurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transfer haberi veriyordu! Krize girdiTransfer haberi veriyordu! Krize girdi
Marcao'yu yerle bir etti! "Neymiş bu adam"Marcao'yu yerle bir etti! "Neymiş bu adam"
TFF duyurdu! Süper Lig maçları...TFF duyurdu! Süper Lig maçları...
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Hepsini geride bıraktı! Ne İmamoğlu ne Mansur Yavaş...

Hepsini geride bıraktı! Ne İmamoğlu ne Mansur Yavaş...

Jesus'u 20 dakikada büyüledi! 'Göndermeyin'

Jesus'u 20 dakikada büyüledi! 'Göndermeyin'

Buruk'tan ilk hamle! Avusturya'ya 9 yeni isim

Buruk'tan ilk hamle! Avusturya'ya 9 yeni isim

İşte G.Saray'ın şampiyonluk transferi!

İşte G.Saray'ın şampiyonluk transferi!

Ve Sörloth için resmi açıklama! Beşiktaş, F.Bahçe...

Ve Sörloth için resmi açıklama! Beşiktaş, F.Bahçe...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.