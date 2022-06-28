Partizan Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgileri

Partizan Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'de bu sezon bomba gibi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, bu hafta sonu Partizan ile hazırlık maçı mücadelesine çıkacak. Sezon öncesi üçüncü hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Shkupi ile 2-2 berabere kalmış ve KF Tirana'yı 4-0'lık skorlarla geçmişti. Partizan ile oynayacağı maçı da kazanmak isteyen Fenerbahçe'de yeni transferlerin sergileyeceği performans merak ediliyor. Peki, Partizan Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PARTİZAN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Sırp ekibi Partizan ile oynayacağı üçüncü hazırlık karşılaşması 2 Temmuz Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadeleyi Fenerbahçe Youtube Katıl kanalı üyeleri canlı olarak izleyebilecek.

HAZIRLIK MAÇLARINDA YENİ TRANSFERLER PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Süper Lig'de yeni sezon öncesi son hazırlıklarını tamamlamak isteyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bruma ve Lincoln Henrique gibi yıldızlarla anlaşarak takıma takviyelerde bulundu. Fenerbahçe oynadığı ilk hazırlık maçında Shkupi ile karşılaşmış ve mücadeleden 2-2'lik skorla ayrılmıştı. İkinci hazırlık karşılaşmasında ise Tirana takımıyla mücadele eden Fenerbahçe mücadeden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'de yeni transfer Lincoln Henrique'nin performansı göz doldurdu.

